Monitoring průmyslové ekologie | 6. - 12. 12. 2025

MONITORING 6. - 8. 12. 2025
Legislativa:
MŽP představilo návrh využití Sociálního klimatického fondu
Ministerstvo životního prostředí připravilo první ucelený návrh, jak využít finanční prostředky ze Sociálního klimatického fondu.
Vláda schválila novelu nařízení o udržitelnosti biopaliv a snižování emisí z pohonných hmot
Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě návrh novely nařízení, které upravuje podmínky pro udržitelnost biopaliv a pravidla pro snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.
Připravovaná novela zákona o ochraně spotřebitele zpřesní pravidla proti zavádějícím environmentálním tvrzením, nepravdivým informacím o sociálních vlastnostech výrobků a předčasném zastarávání výrobků.
Odpady:
Ostrava zavádí novinku ve svozu odpadů
V průběhu prosince 2025 dojde ve vybraných lokalitách města Ostravy ke změně ve sběru a svozu komunálních odpadů. Dosavadní kontejnery na směsný odpad, papír a plast nahradí svozová společnost velkokapacitními.
V centru Českých Budějovic bude posílen úklid a o svátcích zajištěn svoz odpadubude
Také v letošním roce se v Českých Budějovicích bude odpad – směsný i separovaný – v období vánočních svátků svážet tak, jak jsou občané zvyklí.
Proti zdravému rozumu. Výrobci si stěžují na nové poplatky za odpad
Na jedné straně zdražují poplatky za dobře recyklovatelný PET, hliník, a na druhou zlevňují platby za kompozitní obaly složené z více materiálů, které nikdo nechce. Odporuje to zdravému rozumu, tvrdí výrobci.
Začíná období přeplněných popelnic a kontejnerů. Vánoce přinášejí tuny odpadu navíc
Vánoční svátky patří k obdobím s nejvyšší produkcí odpadu v roce. Městské odpadové společnosti zaznamenávají nárůst objemu směsného i tříděného odpadu o desítky procent, především kvůli obalovým materiálům a větší spotřebě potravin.
Ovzduší:
Oběhové hospodářství a energetika v Česku: přehled současného vývoje
Nejnovější zpráva o životním prostředí ukazuje, že Česká republika dosáhla v posledních dekádách výrazného snížení emisí skleníkových plynů a postupně mění svůj energetický mix směrem k čistší a efektivnější výrobě energie.
Vývoj cen a trendy na trhu s emisními povolenkami
Ceny povolenek dlouhodobě rostou, přičemž prostředí zůstává nestálé – a právě tato nejistota je pro průmyslové podniky zásadní při plánování investic i provozních strategií.
Praha prostřednictvím programu Twinning Learning získá přístup k nejlepším klimatickým řešením v Evropě
Praha díky městské společnosti Operátor ICT bude mít příležitost dostat se k nejpokročilejším klimatickým řešením v Evropě.
Některé evropské elektrárny pravděpodobně podvádějí ve výkazech emisí. Mohou ušetřit i stovky milionů
Evropská unie řeší podezření, že některé elektrárny zkreslují své emise CO₂, aby ušetřily na drahých emisních povolenkách. Podvody už vyšetřuje Úřad evropského veřejného žalobce.
Energie:
Mezinárodní energetická agentura dokončila hloubkový přezkum energetické politiky ČR 2025
Mezinárodní energetická agentura zveřejnila zprávu Hodnocení energetické politiky ČR 2025. Součástí přezkumu je také neveřejné Hodnocení energetické bezpečnosti Česka.
Temelín postupně přechází na nový řídicí systém od Westinghouse
Důležitou etapu má za sebou modernizace řídicích systémů v Jaderné elektrárně Temelín. Operátoři blokové dozorny prvního bloku nově pracují výhradně v uživatelském prostředí nového řídicího systému, který zároveň automaticky řídí přibližně třetinu zařízení.
Stát platí za energie o 16 miliard víc než dříve. Ministerstvo už tuší, jak účet srazí
Tlak na státní rozpočet roste ze všech stran. Ještě v roce 2020 stačilo veřejnému sektoru na zaplacení všech účtů za energie 21 miliard korun. Loni už to bylo výrazně více, stát, kraje a obce v součtu uhradily 37 miliard.
Svaz: Energetické firmy se shodly s Havlíčkem na prioritách vlády pro energetiku
Opatření ke snížení cen energií pro domácnosti a průmysl či výstavba nových zdrojů včetně urychleného zavedení kapacitních mechanismů patří mezi hlavní priority, na nichž se při dnešním jednání shodli zástupci největších tuzemských energetických firem s pravděpodobným budoucím ministrem průmyslu a obchodu.
Uhlí, vítr, AI: Nový hráč na mapě globální energetiky
Umělá inteligence se za poslední roky proměnila z technologické kuriozity v klíčový nástroj energetického průmyslu.
Voda:
Středočeský kraj v příštím roce opět podpoří výstavbu a obnovu rybníků, tůní i mokřadů
Středočeský kraj připravil na rok 2026 pokračování dotačního programu pro malé vodní plochy – rybníky, tůně nebo mokřady. Jeho parametry nyní schválili zastupitelé.
Povodňové škody v Nivnici na Uherskobrodsku jsou odstraněny. Obec vybudovala ochranné valy a příkopy
Loňská povodeň napáchala v Nivnici na Uherskobrodsku velké škody. Téměř staletá voda zaplavila několik ulic a poničila také samotné koryto řeky Nivničky. Vodohospodáři teď dokončili jeho opravy, obec navíc vybudovala několik opatření, aby se podobné záplavy už neopakovaly.
Na Blanensku opět zdraží voda. Čtyřčlenná rodina si připlatí o stovky více
Od nového roku zaplatí domácnosti na Blanensku za vodné a stočné opět o něco více. Předsednictvo Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko schválilo novou cenu.
Na 50 milionů vyjdou opravy potrubí v Karlových Varech. Město začne vřídlovod budovat příští rok
Karlovy Vary opraví hlavní rozvod vřídelní vody. Tu odebírají lázeňské domy. Potrubí už je v havarijním stavu. Dodávky vřídelní vody do sanatorií není možné zastavit, proto v opravovaném úseku bude nutné zřídit dočasné potrubí.
Dotace:
Na čistší a ekologičtější železniční dopravu míří z Modernizačního fondu dalších téměř 11 miliard korun
Ministerstvo životního prostředí investuje z programu TRANSPORT Modernizačního fondu další finanční prostředky do zvyšování energetické účinnosti železnic a snížení emisí z dopravy.
Programy přeshraniční spolupráce Interreg přináší desítky nových projektů za téměř 40 milionů eur
Na listopadových a prosincových zasedáních česko-polského, česko-saského a česko-bavorského Monitorovacího výboru se schválilo 45 projektů v oblasti cestovního ruchu, inovací, vzdělávání i ochrany životního prostředí.
Životní prostředí a ekologie:
V Benešově proběhla náhradní výsadba zeleně
Na podzim proběhla v Benešově náhradní výsadba zeleně za dříve pokácené stromy a keře. Výsadby se uskutečnily v průběhu října a listopadu na několika místech města.
Životní prostředí jako bohatá nevěsta. Motoristy může lákat z vícero důvodů
Rozpočet samotného ministerstva životního prostředí není vysoký, do jeho agendy ale spadá celá řada dotačních programů financovaných z evropských peněz. Díky tomu může podle odborníků být zajímavým resortem k řízení.
Různorodý les kopíruje koloběh lidského života. Starší generaci nahrazují mladší ročníky, dokazují čeští vědci
Jak odolný je les, kde vedle sebe rostou mladé jedle, staré smrky, buky, duby i další druhy stromů? A jak si vede oproti méně druhovým lesům? To zjišťovali vědci z Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.
Průmysl:
Výzva: „Cirkulární audit– klíč k financím i budoucnosti“
Máte projekt, který souvisí s recyklací, úsporou materiálů nebo odpady? Chystáte se žádat o dotaci nebo úvěr na investici do technologie, která přispívá k cirkulární ekonomice? Pak budete potřebovat cirkulární audit. A my vám s tím pomůžeme.
Dva hektary a stovka pracovních míst. Průmyslová zóna na kraji Jevíčka poroste, město shání zájemce
Nová průmyslová zóna v Jevíčku bude větší, město připravuje její rozšíření o další zainvestované pozemky. Inženýrské sítě nechá vybudovat na rozloze dvou hektarů, nabízet je chce větším firmám. Stavební práce na severovýchodním okraji města začnou v první polovině příštího roku.
MONITORING 9. 12. 2025
