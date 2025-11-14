Výzva: „Cirkulární audit a ESG report – klíč k financím i budoucnosti“

Máte projekt, který souvisí s recyklací, úsporou materiálů nebo odpady? Chystáte se žádat o dotaci, úvěr nebo investici na technologii, která přispívá k cirkulární ekonomice? Pak budete potřebovatcirkulární audit aESG report. A my vám s tím pomůžeme.
Co se mění:
- Od října 2025 je cirkulární audit povinnou součástí žádostí o dotace v rámci programů MPO zaměřených na oběhové hospodářství (např. OP TAK – Oběhové hospodářství).
- Audit posuzuje materiálové toky, environmentální přínosy a potenciál úspor CO₂.
- Od 1. ledna 2026 vstupuje v platnost povinnost ESG reportingu podle směrnice CSRD pro firmy nad určitou velikost.
- Od 11. ledna 2026 vstupuje v platnost novela Vyhlášky o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, která ukládá bankám povinnost řízení rizik vyplývajících z ESG faktorů.
- ESG report bude vyžadován nejen státem, ale i bankami, investory a partnery jako podmínka pro financování.
- ESG report bude vstupenkou pro jednání o snížení úrokových sazeb při bankovním financování.
Co nabízíme:
- Zpracování cirkulárního auditu podle metodiky MPO.
- Realizaci ESG reportu v souladu s legislativou a očekáváním trhu.
- Návrh optimálního technického řešení a vhodných technologií oběhového a odpadového hospodářství.
- Poradenství při přípravě na dotační výzvy, úvěrové žádosti a investiční jednání.
- Prezentaci výsledků formou srozumitelných výstupů pro management, banky i veřejnost.
Pokud chcete být připraveni na nové podmínky financování, kontaktujte naši redakci. Pomůžeme vám vykročit správným směrem.
Cirkulární ekonomika není jen trend. Od roku 2026 bude součástí účetní reality.
Úvodní konzultace Vám nabízíme zdarma.
Poradenské služby nabízíme ve spolupráci se společností WASTen Star Holding B.V., která nabízí podnikům nejenom přípravu cirkulárního auditu a ESG reportu, ale především návrh ekonomicky efektivních řešení oběhového a odpadového hospodářství včetně jejich financování.
WASTen Star Holding B.V. je nizozemská společnost, specializující se na technická a cirkulární řešení. Společnost je držitelem certifikátu Second Party Opinion (SPO), vydaného společností Sustainalytics, respektovanou ratingovou agenturou pro oblast ESG.
Pokud máte zájem o spolupráci, vyplňte prosím následující FORMULÁŘ.
