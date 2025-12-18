Online odpadová aplikace, která eviduje odpady za vás: ELO vstupuje na český trh

Aplikace pro evidenci a ohlašování odpadů ELO, která si už od roku 2018 buduje silnou pozici na slovenském trhu, nyní míří do České republiky. O důvodech expanze, specifikách českého trhu a plánech do budoucna jsme hovořili s Tomášem Schabjukem, zakladatelem společnosti stojící za aplikací ELO.
Rozhodli jste se vstoupit na český trh s aplikací, která je na Slovensku už zavedená. Co vás k tomuto kroku vedlo?
Je za tím pan A. Potřeboval evidovat odpady pro svá zařízení na sběr a zhodnocování odpadů. Naše řešení se mu velmi líbilo. Ale po týdnu mi zavolal a říká: "Mrzí mě to, Vaše ELO se mi velmi líbí, Vaše funkce, vzhled, jednoduchost jsou mnohem lepší, ale konkurence má výhodu, že program funguje jak na Slovensku, tak v Česku". Hmhm, co s tím? Tak jsem mu řekl: "A co kdybych Vám slíbil, že do roka připravíme českou verzi ELO?". Výborně, plácli jsme si, slovenskou verzi využívají už rok a českou odteď.
Víte, když jsme před lety vyvíjeli ELO pro slovenský trh, zjistili jsme, že problematika odpadového hospodářství trápí firmy všude podobně. Potřebují jednoduchý, ale spolehlivý nástroj, který jim usnadní evidenci a výkaznictví. Na Slovensku se nám podařilo vybudovat řešení, které našim klientům skutečně zjednodušuje život. Na Slovensku máme od roku 2024 také ISOH a jsme hrdí, že jsme se do něj napojili jako první na našem trhu.
Český trh byl logickou volbou, nejen kvůli jazykové a kulturní blízkosti, ale i podobnému legislativnímu rámci. Systém evidování a ohlašování odpadů na Slovensku a v Česku je velmi podobný. Princip je možná na 80 % stejný. Samozřejmě existují rozdíly v detailech, proto jsme museli aplikaci důkladně adaptovat na české podmínky, aby odpovídala všem požadavkům legislativy a zároveň byla intuitivní pro české uživatele.
V čem je podle vás situace v odpadovém hospodářství v České republice specifická?
Každý trh má svá specifika. V České republice vnímáme velký důraz na digitalizaci procesů. Můžu potvrdit, že napojení ELO na český ISOH bylo výrazně jednodušší než na Slovensku, jelikož ISOH máte nesrovnatelně lepší po systémové stránce. Zároveň vidíme, že mnoho firem stále používá pro evidenci odpadů Excel nebo dokonce papírové záznamy. Zařízení, či obchodníci se trápí s komplikovanými programy, které jsou zde dostupné.
Zajímavé je také sledovat, jak se v Česku vyvíjí legislativa. Například pro rok 2025 dochází k změnám v hlášení do ISPOP - některé položky v Listu č. 2 se odstraňují, což vlastně zjednodušuje práci, ale zároveň přibývají nové požadavky v Listu č. 1, či nové evidenční kódy. Právě tyto změny jsou pro firmy náročné, pokud nemají specializovaný nástroj, který se jim automaticky přizpůsobí.
Jaké jsou hlavní výhody aplikace ELO oproti jiným řešením dostupným na českém trhu?
Od našich slovenských klientů víme, že oceňují především tři věci: jednoduchost, automatické funkce a online přístupnost. ELO je online aplikace, takže uživatelé nemusí nic instalovat, starat se o aktualizace nebo řešit kompatibilitu. Vše funguje přes webový prohlížeč, odkudkoli a kdykoli. To je v době, kdy mnoho lidí pracuje z různých míst, obrovská výhoda.
Další předností je automatické přizpůsobení legislativním změnám. Když se změní formuláře nebo požadavky ISPOP, my to za uživatele vyřešíme na pozadí. Oni jen pokračují v práci jako obvykle. A v neposlední řadě je to funkce importu dát nebo dvojzáznamu – když vytvoříte například záznam o odpadu AN3, systém automaticky generuje záznam A00. To výrazně snižuje administrativní zátěž a eliminuje chyby.
Zmínil jste legislativní změny. Jak rychle dokáže vaše aplikace reagovat na nové požadavky?
To je právě jedna z našich silných stránek. Jakmile se objeví nový požadavek, okamžitě ho implementujeme do aplikace. Uživatelé se tak nemusí starat o to, zda jejich software odpovídá aktuálním předpisům. Konkrétně třeba ty změny v hlášení do ISPOP pro rok 2025, nebo v průběžné evidenci, o kterých jsme mluvili – ty už máme v aplikaci kompletně zpracované. Když přijde čas na podání hlášení, uživatelé jednoduše kliknou na tlačítko a systém vygeneruje správný formát s validními daty.
Jak náročné je pro nového uživatele začít s ELO?
To je otázka, kterou dostáváme často. Mnoho lidí má obavy z přechodu na nový systém, ale snažíme se tento proces maximálně zjednodušit. Nabízíme možnost vyzkoušet aplikaci na 90 dní zdarma, aby si firmy mohly ověřit, že jim vyhovuje. Co se týče samotného ovládání, aplikace je navržena intuitivně. Často říkám, že pokud zvládnete internetové bankovnictví, zvládnete i ELO. Samozřejmě chápeme, že každý začátek vyžaduje určité seznámení, proto nabízíme našim klientům komplexní podporu – od úvodního školení až po konzultace konkrétních problémů. Uživatel si nejprve vytvoří registraci zdarma. Automaticky mu doplníme jeho data z ARES či VISOH2. Následně si založí kartu odpadů a může evidovat, přidávat záznamy, pracovat se statistikami nebo si vyzkoušet zaslat Ohlášení do ISPOP.
Jak vnímáte budoucnost odpadového hospodářství? Kam směřuje vývoj v této oblasti?
Myslím, že směřujeme k větší efektivitě. Digitalizace procesů je nevyhnutelná, stejně jako rostoucí důraz na environmentální aspekty. Firmy budou potřebovat stále přesnější data nejen pro splnění zákonných povinností, ale i pro vlastní strategická rozhodnutí. V ELO proto kromě základní evidence a ohlašování implementujeme i statistické nástroje a funkce pro ESG reporting. Chceme, aby naši klienti měli přehled nejen o tom, kolik odpadu vyprodukovali, ale i jak s ním bylo naloženo a jaký to má dopad na životní prostředí. Například si můžete sledovat nejen kódy AN3 či BN3, ale i ty finální, které potřebujete pro cíle ISO norem či ESG.
Je Vaše aplikace vhodná pro původce, sběr, obce či zpracovatele?
Na Slovensku to tak je. V České verzi zatím ne. Dejte nám ještě rok a bude i tady. Postupně budeme zpracovávat další naše funkce tak, aby ELO-odpady.cz mohla používat jakákoliv velká obec, firma či zpracovatel odpadu. Zatím je připravené pro původce, obchodníky, či zpracovatele v takové formě, že z průběžné evidence Vám vygeneruje Hlášení do ISPOP List č. 1 a List č. 2. A všechny další listy a naše vychytávky slovenské verze, ale upravené na české prostředí, budou snad do roka.
Co byste vzkázal českým firmám, které zvažují digitalizaci své odpadové evidence?
Především bych jim doporučil, aby se nebáli změny. Chápu, že přechod na nový systém může vyvolávat obavy, ale výhody, které přináší digitalizace, daleko převažují nad počátečními obtížemi. A pak bych jim samozřejmě rád řekl, aby se na nás neváhali obrátit. Nejsme jen dodavatelé software, ale hlavně odpadoví poradci, kteří rozumí problematice odpadového hospodářství. Ať už se rozhodnou pro jakékoli řešení, důležité je, aby jim usnadnilo práci a přineslo přidanou hodnotu. V dnešní době, kdy je čas stále vzácnější, by evidence odpadů neměla být zátěží, ale rutinní záležitostí, kterou zvládnete během pár kliků.
ELO je nyní dostupné českým firmám na adrese https://elo-odpady.cz/, kde najdete také podrobnější informace o funkcích a možnostech vyzkoušení.
Komentáře