Bioekonomika – klíčové téma pro udržitelný rozvoj a inovace

Již třetí ročník Národního bioekonomického kongresu se uskutečnil 11. prosince 2025 v prostorách Technologického centra Praha. Akce dala příležitost odborníkům, podnikatelům, vědeckým pracovníkům a veřejné správě diskutovat o aktuálních výzvách a příležitostech v oblasti bioekonomiky pro Českou republiku.
Jedny z hlavních bodů programu byly: představení nové Evropské strategie pro bioekonomiku, diskuze o prioritách Národního akčního plánu na podporu bioekonomiky, jak začlenit bioekonomiku do nové Společné zemědělské politiky.
Zástupci za Národní RIS3 strategii byli pozváni k účasti na panelové diskuzi, kde především diskutovali o podpoře a významu bioekonomiky v České republice. Zmínili, že samotná strategie Národní RIS3 obsahuje prioritní oblast na podporu rozvoje bioekonomiky v České republice v aplikačních odvětvích VaVaI v doméně specializace „Zelené technologie, bioekonomika a udržitelné potravinové zdroje“ (dále „DS08“), dále zmínili, že oblast bioekonomiky je podporována i dvěma misemi: „Zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti“ a misí „Posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám“.
Zdůraznili také, že „DS08“ Národní RIS3 strategie je úzce provázaná s novou Evropskou strategií pro bioekonomiku a s programem MZe „Země II“, a to především v bodech: udržitelného využívání biologických zdrojů, podpoře aplikovaného výzkumu a inovací (biotechnologie, biomateriály, bioenergie, biozpracování…), posílení konkurenceschopnosti a ekonomické přidané hodnoty (vznik nových inovativních firem, tvorba nových pracovních míst aj.).
Do panelové diskuze také přijali pozvání Jan Radoš za MZe ČR a Rastislav Raši za NLC Zvolen, kteří oba vyhodnotili oblast bioekonomiky jako strategicky klíčovou pro udržitelnost vzhledem k životnímu prostředí. Oba vnímají bioekonomiku jako průřezovou oblast, která propojuje zemědělství, průmysl, chemii, energetiku, materiálový výzkum a environmentální technologie. Se zástupci Národního RIS3 týmu se společně shodli, že důležité je posilování hodnotových národních a regionálních řetězců bioekonomiky od primární produkce přes zpracování až po finální produkty s vysokou přidanou hodnotou, a právě tímto nástrojem bude docházet k ekonomické stabilitě regionů a rozvoji venkova. Dalším bodem diskuze byla problematika financování, která bude velmi důležitá pro realizace inovativních projektů pro bioekonomiku.
Vzhledem k omezeným prostředkům z EU pro VaVaI v následujícím programovém období je a bude důležité hledat nové nástroje financování na mezinárodním, evropském a národním poli. „Jedním z hlavních a klíčových nástrojů pro financování bioekonomiky bude Evropský fond pro konkurenceschopnost,“ zdůraznil Jan Nedělník z BioEast Hub ČR a člen Národní inovační platformy Udržitelné zemědělství a environmentální odvětví.
Program kongresu nabídl řadu příkladů dobré praxe, které demonstrovaly, jak lze bioekonomiku úspěšně realizovat. Představeny byly projekty zaměřené na využití zemědělských a lesnických zbytků, vývoj biotechnologií s vysokou přidanou hodnotou, inovace v potravinářství i nové biomateriály nahrazující fosilní suroviny. Účastníci měli možnost se seznámit s příklady dobré praxe, které vznikly díky spolupráci výzkumných organizací, firem a veřejné správy, často s podporou nástrojů navázaných na RIS3 strategii. Významným tématem kongresu byla také role regionů a jejich zapojení do rozvoje bioekonomiky.
Na kongresu byly uvedeny příklady úspěšných projektů:
- ve výzkumu a inovacích, které mají praktický dopad například v oblastech využití biomasy (GreenWool – organické hnojivo z ovčí vlny),
- v agroekologickém výzkumu v kombinaci s principy tzv. živých laboratoří (Mezinárodní projekt ConservES; Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu),
- v porovnání ekologického a konvenčního zemědělství (Projekt HODEZ; IEEP),
- v ochraně biologické rozmanitosti (Projekt OKliBio; IEEP),
- ve využití primární biomasy jako zdroje kompostu pro rekultivaci půdy (Rekultivácia ornej pôdy znehodnotenej ťažbou štrku pomocou kompostu aktivovaného Baktériolitom; Product Feed a.s., SK),
- v revitalizaci vodních ploch (Řasové technologie pro rekultivaci – přírodní řešení pro budoucnost; Botanický ústav AV ČR, v. v. i.),
- v přechodu firem k cirkulární a digitální výrobě (B2GreenHub: Podpora v oblasti cirkulární a digitální výroby; Krajské inovační centrum Karlovarského kraje),
- možnosti zapojení do výzev Agroecology Partnership (Agroecology Partnership: nástroje agroekologické transformace a zemědělská udržitelnost v ČR a EU; Ústav environmentální bezpečnosti, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).
Hlavním poselstvím kongresu byl i fakt, že bioekonomika v praxi znamená konkrétní realizované projekty, nikoli pouze strategické dokumenty, že cesta k udržitelné budoucnosti vede přes spolupráci, inovace a odvahu měnit zavedené postupy. Kongres se stal důkazem, že bioekonomika není jen vizí do budoucna, ale již dnes přináší konkrétní řešení, která mají pozitivní dopad na ekonomiku, společnost i životní prostředí.
Kongres se konal pod patronací iniciativy BioEast Hub ČR.
Komentáře