Littering?! – Jak na čisté obce: konference, která přináší komplexní pohled na odpadky ve veřejném prostoru

Odhozené odpadky stojí obce nemalé prostředky a kazí obraz veřejného prostoru. Konference „Littering?! – Jak na čisté obce“ (22. ledna 2026, Praha) nabídne starostům a zástupcům obcí a měst praktické tipy, jak s tímto fenoménem bojovat – od behaviorální analýzy chování obyvatel až po příklady dobré praxe z obcí. Nová možnost registrace bude spuštěna 10. 11. 2025, pro registrace do 15. 12. 2025 platí zlevněné vstupné, které bude 890,- Kč.
Málokterý problém veřejného prostoru je tak viditelný, a tak podceňovaný jako littering. Odhazování drobných odpadků mimo koše a nádoby na odpad nepůsobí jen estetické problémy, ale má také dopady na životní prostředí, zdraví lidí i ekonomiku obcí. Přestože se s litteringem setkáváme denně, jeho řešení vyžaduje systémovou spolupráci, inovativní přístupy a aktivnízapojení veřejnosti i samospráv obcí a měst.
Littering a jak na něj je tématem odborné konference pořádané NEVAJGLUJ a.s. pod záštitou ministra životního prostředí, Sdružení místních samosprávČR, UJEP, KOMWAG, SOVAK a dalších organizací. Na konferenci vystoupí odborníci z univerzit, komerčních subjektů, zástupci obcí i neziskových organizací.
V první části programu budou prezentovány výsledky výzkumů, které odhalují behaviorální aspekty chování obyvatel – proč lidé odpadky odhazují, co jejich jednání ovlivňuje a jak lze pomocí jednoduchých nástrojů chování změnit. Účastníci se tak dozvědí nejen, co se v ulicích hromadí, ale i proč k tomu dochází a jak lze reagovat.
Další bloky představí právní rámec, účinné nástroje od osvětových kampaní po systémy rozšířené odpovědnosti výrobců, i příklady dobré praxe – od dobrovolnických akcí Ukliďme Česko po krajské a obecní projekty. Odpolední část bude věnovaná technickým opatřením a způsobům zajištění úklidů veřejných prostranství. Budou představeny aktivity obcí zaměřené na spolupráci s občany a konkrétní opatření, která obce zavedla – od pytlomatů až po kamerové systémy apod.
Součástí programu bude i vyhlášení soutěže Čisté obce s NEVAJGLUJ 2025, které ocení ty, kdo se v boji s litteringem osvědčili nejvíce. Setkání nabídne celodenní program plný přednášek, diskuzí a praktických zkušeností, které mohou starostové a zastupitelé přenést do svých obcí. Program stejně jako medailonky přednášejících naleznete na webových stránkách.
Konference se uskuteční 22. ledna 2026, 9:00–18:00, Comfort Hotel Prague City East, Praha.
Více informací naleznete na https://cisteulice.cz/konference-2025/
Program ke stažení naleznete zde: https://cisteulice.cz/wp-content/uploads/2025/10/1-Program-konference_Littering_2025.pdf
