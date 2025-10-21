MPO alokovalo 800 milionů korun na podporu firem při přechodu na oběhové hospodářství v méně rozvinutých regionech

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo II. výzvu aktivity Oběhové hospodářství z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva na podporu přechodu na oběhové hospodářství je určena pro malé a střední podniky, ale také pro malé společnosti se střední tržní kapitalizací.
Získat lze od 2 do 250 milionů korun způsobilých výdajů a žádosti o podporu bude možné podávat od 31. října 2025 do 30. července 2026 prostřednictvím portálu ISKP2021+.
Přechod na oběhové hospodářství je pro firmy klíčový, protože přináší úspory nákladů, snižuje závislost na dovozu surovin a zvyšuje jejich odolnost vůči výkyvům na trzích. Abychom podnikům pomohli tento přechod co nejvíce urychlit, připravili jsme výzvu na zavádění technologií, které umožňují předcházet vzniku odpadů, posilovat recyklační infrastrukturu, omezovat plýtvání druhotnými surovinami a zvyšovat obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Cílem výzvy je podpořit přechod firem na oběhové hospodářství prostřednictvím opatření zaměřených na předcházení vzniku odpadů, rozvoj recyklační infrastruktury a efektivní využívání druhotných surovin. Výzva rovněž směřuje ke zvýšení podílu recyklovaných materiálů ve výrobcích a k posílení surovinové bezpečnosti ČR.
„Věřím, že mezi podnikatelskými subjekty bude o projekty v oblasti oběhového hospodářství značný zájem a že poskytnutá podpora napomůže zvýšení jejich odolnosti i dlouhodobé udržitelnosti. Přechod na oběhové hospodářství zároveň představuje příležitost pro inovace, modernizaci výroby a posílení konkurenceschopnosti českých firem,“ doplňuje Martin Hronza pověřený řízením sekce ekonomiky a fondů EU.
Podpora je poskytována v souladu s článkem 47 Nařízení Komise (EU) 651/2014, obecné nařízení
o blokových výjimkách. Maximální výše podpory 60 % (malý podnik), 50 % (střední podnik), 40 % (small mid-cap) z prokázaných způsobilých výdajů. Výše způsobilých výdajů na projekt je minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč.
Celá alokace II. výzvy aktivity Oběhové hospodářství je na rozdíl od předcházejících výzev přidělena pouze projektům s místem realizace na území méně rozvinutých regionů NUTS II. - kraj Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský.
Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.
OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídicím orgánem je sekce ekonomiky a fondů EU MPO.
Komentáře