Průběžná evidence odpadů: průvodce pro české firmy

Vedení průběžné evidence odpadů představuje pro mnoho českých firem administrativní výzvu. V tomto článku vám přinášíme přehledný návod, jak správně evidovat odpady a jak efektivně zasílat údaje do systému ISPOP.
Co je průběžná evidence odpadů
Průběžná evidence odpadů je zákonná povinnost pro všechny původce odpadů i jiné povinné osoby (provozovatele zařízení, obchodníci …). Jde o systematický záznam všech pohybů odpadů – jejich vzniku, převzetí, předání, zpracování a od 2025 i zaznamenání zůstatků odpadů k 31. prosinci a převod odpadů k 1. lednu. Evidence se vede za každou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.
Legislativní základ
Povinnost vést průběžnou evidenci vyplývá ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Evidují se všechny odpady bez ohledu na jejich kategorii, přičemž způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou č. 273/2021 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.
Jak správně vést průběžnou evidenci
- Průběžná evidence musí obsahovat dle přílohy 13:
- Datum a číslo zápisu
- Jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence
- IČO, obchodní název, adresa, kontaktní údaje
- Identifikace provozovny/zařízení
- Katalogové číslo odpadu
- Název odpadu a jeho kategorii
- Množství odpadu v tunách – plusové a mínusové
- Evidenční kódy
- Identifikaci partnera při předání/převzetí odpadu
Evidence se vede chronologicky podle data vzniku, příjmu nebo předání odpadu. Zápisy se provádějí bezodkladně po vzniku evidované skutečnosti.
Správné používání evidenčních kódu
Pro průběžnou evidenci je klíčové správné používání evidenčních kódu. Těch je mnoha, no nejvíce se používají:
1. Plusové množství
- A00 – produkce odpadu (vznik)
- B00 – převzetí odpadu
- C00 – převod odpadu z minulého roku k 1. lednu
2. Minusové množství
- AN3 – předání vlastního odpadu
- BN3 – předání přijatého odpadu
- AN5 – zůstatek vlastního odpadu k 31. prosinci
Zasílání údajů do ISPOP
Roční hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence se podává prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) nejpozději do 28. února následujícího roku a to:
- Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů
- Provozovatel zařízení (s výjimkou skladu odpadu) a obchodník zasílají hlášení vždy, bez limitu.
Postup pro podání hlášení
- Registrace v CRZP a ISPOP – nutná pro všechny ohlašovatele
- Příprava dat – dokončení průběžné evidence odpadů
- Kontrola dat – ověření správnosti před odesláním (množství, kódy, ICP, IČZ …)
- Příprava hlášení – vygenerování XML souboru z průběžné evidence
- Podání hlášení do ISPOPu – manuálně zadání přes ISPOP, nahrání XML souboru přes webový formulář ISPOP, nebo automatickým zasláním dat do ISPOPu
- Validace dat v ISPOPu
- Archivace hlášení
Nejčastější chyby při vedení evidence
- Nesprávné katalogové číslo odpadu
- Chybný výpočet množství odpadu
- Nesprávné Evidenční kódy
- Chybějící nebo neúplné údaje o partnerech
- Nedodržení termínů pro zasílání hlášení
Správně vedená průběžná evidence je základem nejen pro splnění zákonných povinností, ale také pro efektivní odpadové hospodářství vaší firmy. Moderní elektronické systémy mohou celý proces výrazně zjednodušit a minimalizovat riziko chyb.
Takovým programem je i odpadová aplikace ELO, moderní online řešeni.
