Jaké jsou změny v evidenčních kódech za vykazovaný rok 2025

Rok 2025 přinesl v evidenci a ohlašování odpadů v České republice změny. Změnily se evidenční kódy. Některé jsou nové, jiné se už nesmí používat.
Evidenční kódy
Evidenční kódy jsou kódy, které se používají v průběžné evidenci odpadů i v hlášení. Slouží k zaznamenání určité evidenční operace. V závislosti, zda provádíte evidenci za IČP – Provozovna, či IČZ – ařízení… používáte příslušné evidenční kódy. Ty mají pravidla, jak je používat. Jsou to kódy jako například: A00, AN3, BN3, C00, AN5, BN5…
Všechny něco znamenají a je jich samozřejmě mnohem více. Dělí se na 3 kategorie:
– A pro vlastní odpad
– B pro odpad převzatý
– C pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku
To znamená, že pokud se evidenční kód začíná písmenem A, jde o vlastní odpad, a pokud B, jde o převzatý odpad. Za písmenkem jde vždy číslo, nebo další písmenko a pak číslo. Kombinace písmenka a čísla dává dohromady číselný kód – evidenční kód, který se zapisuje do průběžné evidence a ročního hlášení.
V legislativě však můžete vidět i kódy s písmenem X na začátku, například XN3, předání odpadu. Písmenko X ale znamená proměnnou. A za tu proměnnou si můžeme dát A, B, nebo C. To znamená XN3 = AN3 – jako předání vlastního odpadu, BN3 – jako předání převzatého odpadu nebo CN3 – jako předání odpad ze zásob z předchozího roku. X nechť Vás tedy nemýlí, je to jen proměnná.
Evidenční kódy mají ale ještě i jinou vlastnost či význam. Určují, zda se hmotnost odpadu zapíše v evidenci a hlášení do + Plusového sloupce, nebo do – Mínusového sloupce. Funguje to i jako výborná pomůcka, kdybyste zapomněli na správnou metodiku. Například kód A00 má při sobě informaci, že je plusový kód, protože vstupuje do bilance. AN3 jako předání je zas mínusový kód, jelikož z bilance odchází.
Jak se evidenční kódy zapisují v praxi?
Provozovna jako původce odpadu to má celkem jednoduché. V případě vzniku odpadů musí použít kód A00 a následně v případě předání použije AN3. A toto stále dokola – A00/AN3, A00/AN3, A00/AN3
Jiné kódy možná ani nebudete používat. Ale možná byste měli používat i jiné, a to povinně. Od roku 2025 nastala v evidenci změna a do Evidenčních kód se dostal i princip ohlašování množství odpadů, které se přesouvá do dalšího roku. Jinými slovy to, co přenášíte ze Silvestra na Nový rok. K tomu je nový kód XN5, tedy v případě evidence za původce by to bylo AN5. Taktéž byste měli hlásit počáteční stav k 1. lednu na kód C00 a potom ho v dalším roku odevzdat na další nakládání jako CN3. Také možná odevzdáváte odpady do zahraničí, v takovém případě použijete kód AN7. A taktéž můžete mít i inventurní rozdíly, ať už plusové nebo mínusové v podobě kódů AN50, nebo AN53.
Obchodník, sběr, zařízení
Obchodník a sběr to mají také celkem jednoduché. Na příjmu budou nejčastěji zadávat B00 a odpad odevzdávat na BN3. Mohou tam být však opět různé jiné kódy jako je odevzdání odpadů do zahraničí jako BN7, či přijmout odpady ze zahraničí BN6. Nejkomplikovanější to mají zařízení na zpracování odpadů. Přijetí odpadů na B00, ale následně hrozí více evidenčních kódů, které jsou závislé od toho, co se s odpadem dále dělá. Například BN4 Upuštění od odděleného soustředění v zařízení pro nakládání s odpady (úprava), AN40 jako Vznik sekundárního odpadu po úpravě přijatého odpadu v zařízení pro nakládání s odpady (produkce odpadu stejného katalogového čísla, kdy nedošlo k jeho změně), či všechny možné kódy pro inventurní rozdíly, příjmy, či odvozy odpadů z a do zahraničí.
Až po kódy nakládání, protože platí, že ten, kdo vykonává využití, odstranění, úpravy a skladování odpadu, vyplňuje i kódy nakládání pro působy využití, odstranění, úpravy a skladování odpadu. Tyto kódy však nenajdete ve vyhlášce, ale v samotném zákoně o odpadech v přílohách 5 a 6. Například kódy R3a-h:
– R3a Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla neuvedené v dalších bodech
– R3b Přepracování papíru, určeného k recyklaci, který přestává být odpadem
– R3c Recyklace papíru
– R3d Recyklace plastu
– R3e Příprava na opětovné použití organických materiálů
– R3f Příprava pneumatik na opětovné použití
– R3g Kompostování
– R3h Výroba plynného produktu, který přestává být odpadem
Jaké evidenční kódy se změnily pro rok 2025?
– Doplnil se nový kód Zůstatek odpadu (vlastního nebo přijatého) k 31. prosinci vykazovaného roku XN5
– Vypustil se kód A40 – Primární produkce odpadu. Produkce prvním převzetím výrobků s ukončenou životností…
– Vznik sekundárního odpadu po úpravě přijatého odpadu v zařízení pro nakládání s odpady (produkce odpadu stejného katalogového čísla, kdy nedošlo k jeho změně) se změnil z BN40 na AN40
– Vznik sekundárního odpadu po úpravě přijatého odpadu v zařízení pro nakládání s odpady BN41 se zrušil
– Vznik sekundárního odpadu po upuštění od odděleného soustřeďování v zařízení pro nakládání s odpady BN44 se zrušil
S růběžnou evidencí a hlášením Vám pomůže naše nová odpadová aplikace ELO na jednoduché evidování odpadů a hlášení do ISPOPu. Jde o moderní online řešení, ve kterém si splníte legislativní povinnosti, ale velmi jednoduše, rychle, bez nutnosti instalací programů a neustálých změn programů. Protože co je online, je rychlé, zálohované a změny jsou v aplikaci na počkání.
Software Vás už nemusí trápit aktualizacemi. Stačí, že tak dělají Evidenční kódy.
