Nové evropské požadavky zvýší tlak na investice i financování v oblasti vod

Evropská legislativa přináší obcím i provozovatelům vodohospodářské infrastruktury řadu nových povinností, které si vyžádají značné investice. Není přitom jasné, kolik prostředků bude na jejich splnění potřeba ani kolik jich bude v příštích letech k dispozici, a proto se hledají nové způsoby financování.
Česko má vysoký podíl obyvatel napojených na vodovod (cca 95 %) i kanalizaci (přes 90 %). Každé další procento napojení je ovšem čím dál dražší, protože zvýšit napojení z 60 na 70 % je méně náročné než z 90 na 91 %. Investice rostou, ale počet nově napojených obyvatel už neroste tak výrazně.
Nároky na financování vodohospodářské infrastruktury v Česku jsou dlouhodobě vysoké
Díky modernizaci infrastruktury se v posledních letech výrazně zlepšila kvalita vypouštěných odpadních vod, zejména v oblasti organického znečištění a fosforu. Česká republika se tak drží v evropském srovnání na velmi dobré úrovni, neznamená to ale, že by sektor nemusel řešit nové výzvy. Je zároveň nutné připomenout, že kvalitu vod neovlivňuje pouze modernizovaná infrastruktura. Významnou roli hrají i další faktory, například zemědělství, které budou klíčové při naplňování požadavků nové směrnice.
Podpora pro menší aglomerace
