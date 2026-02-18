03/2025

Nové evropské požadavky zvýší tlak na investice i financování v oblasti vod

18. 2. 2026| autor: Martina Jandusová0

Activation_inlet_tank,_Prague_Central_Wastewater_Treatment_4597
zdroj: wikimedia.org

Evropská legislativa přináší obcím i provozovatelům vodohospodářské infrastruktury řadu nových povinností, které si vyžádají značné investice. Není přitom jasné, kolik prostředků bude na jejich splnění potřeba ani kolik jich bude v příštích letech k dispozici, a proto se hledají nové způsoby financování.

Česko má vysoký podíl obyvatel napojených na vodovod (cca 95 %) i kanalizaci (přes 90 %). Každé další procento napojení je ovšem čím dál dražší, protože zvýšit napojení z 60 na 70 % je méně náročné než z 90 na 91 %. Investice rostou, ale počet nově napojených obyvatel už neroste tak výrazně.

Přečtěte si také:

Nároky na financování vodohospodářské infrastruktury v Česku jsou dlouhodobě vysoké

Díky modernizaci infrastruktury se v posledních letech výrazně zlepšila kvalita vypouštěných odpadních vod, zejména v oblasti organického znečištění a fosforu. Česká republika se tak drží v evropském srovnání na velmi dobré úrovni, neznamená to ale, že by sektor nemusel řešit nové výzvy. Je zároveň nutné připomenout, že kvalitu vod neovlivňuje pouze modernizovaná infrastruktura. Významnou roli hrají i další faktory, například zemědělství, které budou klíčové při naplňování požadavků nové směrnice.

Podpora pro menší aglomerace

