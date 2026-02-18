Další kroky v přípravě dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany: Firmy uzavřely nové smlouvy a vznikl česko-korejský ministerský řídicí výbor

Česko s Korejskou republikou zřídily ministerský řídicí výbor pro koordinaci výstavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Ten dnes také za účasti ministrů obou zemí poprvé zasedal. Současně byly uzavřeny smlouvy, které znamenají zapojení českých firem do dodavatelského řetězce v rámci projektu, což je velkou prioritou nové české vlády.
Podle 1. místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jsou nové jaderné zdroje v Dukovanech zásadní pro to, aby české domácnosti i podnikatelé měli dostupné a stabilní energie.
„Projekt Dukovan jsme prosadili za naší minulé vlády a současně jsme tehdy schválili časový harmonogram. Ten stále držíme a považujeme za zásadní důsledně jej i nadále dodržovat, stejně jako rozpočet. Proto jsme s ministrem Kimem zřídili řídicí ministerský výbor a postup přípravy i výstavby budeme průběžně kontrolovat,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Stejně podstatné je silné zapojení českých firem, což je zájmem nejen české, ale jak nás naši partneři ubezpečují, rovněž korejské strany. Vítám proto uzavření přímých kontraktů na turbínu i na podporu povolování a licencování. Budu dál důsledně prosazovat, aby české podniky měly rovné podmínky a co nejvyšší podíl na projektu i navazujících investicích, které přinesou práci a další příležitosti pro tuzemský byznys.“
„Korejská republika považuje projekt Dukovany za strategické partnerství s Českou republikou. Chceme zajistit efektivní spolupráci mezi našimi vládami i průmyslem a hladký průběh realizace projektu,“ říká ministr pro obchod, průmysl a zdroje Korejské republiky Jung-Kwan Kim. Česko-korejský ministerský řídicí výbor pro nové bloky jaderné elektrárny Dukovany zahájil činnost pod hlavičkou dialogu Supply Chain and Energy Dialogue. Ve výboru působí ministři průmyslu obou zemí spolu se zástupci dodavatele KHNP a investora, společnosti Elektrárna Dukovany II.
„Silné zapojení českých firem do výstavby nových bloků považujeme za důležité i z důvodu budoucího provozu a údržby. Technologie od českých dodavatelů totiž představují velkou výhodu pro následné desítky let provozu a údržby nové elektrárny. Znamená to pro nás větší flexibilitu při odstávkách a modernizacích, rychlejší reakce při případných problémech, a hlavně větší nezávislost,“ říká generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský. Na základě smlouvy podepsané mezi KHNP a ÚJV Řež bude ENERGOPROJEKT ze Skupiny ÚJV podporovat povolovací a licenční procesy. Společnost Doosan Enerbility uzavřela kontrakt s plzeňskou Doosan Škoda Power na dodávku turbíny.
„To, že byl dnes podepsán kontrakt na dodávku turbíny, která je srdcem elektrárny, je nejen skvělou zprávu, ale také důkazem, že projekt běží podle plánu. To se týká nejen oblasti přípravy výstavby nových jaderných zdrojů, ale i zapojení českých společností, do tohoto projektu,“ říká výkonný viceprezident společnosti KHNP pro zámořské projekty Insik Park a dodává: „K dnešnímu dni evidujeme téměř 160 firem, které jsou nyní v registračním procesu, aby se mohly stát dodavateli výstavby Dukovan 5 a 6.“
„Dnešní podpis je důležitým startem spolupráce ENERGOPROJEKTU PRAHA ze Skupiny UJV s KHNP. Pro korejskou stranu jsou cenné naše dlouholeté zkušenosti v oblasti projektování a povolovacích procesů, které jsou podstatné při přípravě elektrárny EDU II, aby probíhala v souladu s českou legislativou i aktuálními poznatky nejlepší mezinárodní praxe,“ říká k podpisu smlouvy generální ředitel ÚJV Řež Martin Ruščák.
„V rámci tohoto historicky největšího projektu bych rád vyjádřil své hluboké uznání vládě České republiky, společnostem Elektrárny Dukovany II a KHNP za to, že projevily důvěru ve skupinu Doosan a svěřili nám výrobu a dodávku klíčového zařízení,“ říká výkonný víceprezident společnosti Doosan Enerbility Seungwoo Sohn a dodává: „Doosan Enerbility společně se společností Doosan Škoda Power, která je světově proslulá svou špičkovou výrobou a komplexním technickým zajišťováním projektů, věnují veškerý svůj potenciál úspěšnému dokončení tohoto projektu. Jsme plně odhodláni poskytovat veškerou potřebnou podporu a být dlouhodobým a spolehlivým partnerem České republiky.”
„Velmi si vážíme rozhodnutí společnosti KHNP, že výroba elektrické energie ve dvou nových blocích jaderné elektrárny Dukovany zajistí právě turbíny navržené českými inženýry a vyrobené v našem plzeňském závodě,“ říká výkonný ředitel Doosan Škoda Power Daniel Procházka a dodává: „Je to nejen projev důvěry v naší špičkovou technologii, ale také důležitý faktor pro budoucí bezpečný provoz a servis turbín po dobu desítek let životnosti elektrárny.“
Ministři se věnovali také širším česko-korejským ekonomickým vztahům, kromě jaderné energetiky také spolupráci v oblasti investic, obchodu a technologických center. Jednání zahrnovalo i přípravu dalšího kola dialogu Supply Chain and Energy Dialogue, rovněž se probraly možnosti spolupráce na trzích třetích zemí. Nechyběla ani diskuze o nových zdrojích v jaderné elektrárně Temelín a o spolupráci jaderného průmyslu obou zemí ve vědě a výzkumu či formou české expozice na korejském veletrhu INEX nebo možné korejské účasti na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
Ministr Jung-Kwan Kim navštívil Prahu 15.–16. února 2026. Součástí programu byla jak neformální jednání s ministrem průmyslu a obchodu Havlíčkem, tak bilaterální jednání na úrovni vicepremiéra Karla Havlíčka i premiéra České republiky Andreje Babiše, první zasedání ministerského řídicího výboru pro Dukovany a podpis smluv mezi zapojenými společnostmi.
