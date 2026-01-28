Littering je společenský, environmentální a ekonomický problém

Littering, tedy odhazování odpadu ve veřejném prostoru, je fenomén, který se v posledních desetiletích dostává do popředí odborné i veřejné debaty. Přestože se může zdát jako marginální problém, jeho dopady jsou mnohovrstevnaté a zasahují životní prostředí, veřejné zdraví, ekonomiku i kvalitu života obyvatel.
Evropská unie se tématu začala intenzivně věnovat zejména v souvislosti s narůstajícím množstvím odpadu v mořích a oceánech, nicméně littering je stejně závažným problémem i ve vnitrozemí.
Co je to littering?
Littering představuje odpad, který je ponechán ve veřejném prostoru, ať už úmyslně, nebo neúmyslně. Typicky jde o odpad vznikající v důsledku jeho spotřeby „na cestě“. Jedná se o obaly od nápojů, potravin, cigaretové nedopalky či drobné plastové předměty. Není to odpad záměrně odvážený do přírody, tedy černé skládky, ani odpad z domácností uložený mimo nádoby. Littering se objevuje v městském prostředí, v přírodních lokalitách i podél silnic.
