Válka se do ceny CNG zatím nepromítla. Meziročně je zemní plyn do aut dokonce levnější

Eskalace konfliktu s Íránem výrazně zvedla ceny ropných paliv na českých čerpacích stanicích. Litr nafty od začátku března podražil o 7 korun. CNG ale na rozdíl od benzinu a nafty na geopolitické otřesy zatím nereaguje, navíc je od loňska levnější. Pokud by se ale konflikt na Blízkém východě protáhl, může se to změnit. Zatím však řidiči CNG vozidel ušetří i 11 korun ve srovnání s litrem benzínu.
Napětí na Blízkém východě se během několika dní promítlo do cen pohonných hmot v Česku. Benzin i nafta výrazně zdražily poté, co eskalace konfliktu s Íránem vyvolala obavy o bezpečnost dodávek ropy z Perského zálivu. Trhy reagovaly okamžitě: cena ropy vystřelila vzhůru a tuzemské čerpací stanice následovaly prakticky bezprostředně. Motoristé tak během krátké doby pocítili jeden z nejprudších cenových skoků posledních let. Na rozdíl od ropných paliv se však cena CNG chová výrazně odlišně. Jeho cenotvorba nereaguje na tržní otřesy tak rychle jako u benzinu a nafty, protože se řídí úplně jiným mechanismem nákupu. „Ceny CNG obecně mnohem méně reflektují pohyby cen plynu na evropském trhu. Zejména krátkodobé výkyvy se na cenách CNG fakticky vůbec neobjevují. Je to dáno mj. mechanismem nákupu plynu, který většinou neprobíhá na velkoobchodním trhu, ale přes obchodníky. Ti podobně jako v případě domácností plyn pro své odběratele nakupují průběžně a eliminují tak do značné míry cenové výkyvy,“ vysvětluje Michal Kocůrek, projektový ředitel poradenské společnosti EGU.
Zatímco průměrná cena benzínu od začátku března podražila asi o 3 Kč/l a činí bezmála 37 Kč/l, nafta zdražovala výrazně dynamičtějším tempem. Litr už stojí v průměru více než 40 korun, což představuje více než 7korunové zdražení. Přitom cena CNG se v tomto roce drží stabilně kolem 39 Kč/kg. „To je přepočteno na ekvivalent jednoho litru benzínu 27,90 Kč/m3. Za srovnatelnou jednotku paliva tak majitelé CNG vozidel ušetří oproti těm benzínovým 9 korun, což je o 2 koruny více než před rokem,“ říká Damir Duraković ze společnosti Axigon, která firmám poskytuje CNG karty. Ještě výraznější úspory dosahují firmy nebo živnostníci. Přestože nová vozidla na CNG už nejsou k dostání, na českých silnicích je stále v provozu přes 30 tisíc vozidel poháněných stlačeným zemním plynem. Více než polovinu provozují firmy. „Podnikatelé na CNG nezanevřeli. S CNG kartou totiž mají na více než stovce plnicích stanic innogy k dispozici plyn aktuálně za 26 Kč/m3. Ve srovnání s benzínovými vozy tak ušetří za ekvivalentní množství paliva 11 korun,“ dodává Damir Duraković s tím, že Axigon eviduje meziroční růst odběrů CNG o 10 % na úroveň přesahující 1 milion kg CNG.
CNG je meziročně dokonce levnější. Loni touto dobou vyšel kilogram stlačeného plynu na více než 41 korun. Podle odborníků však současná stabilita nemusí být trvalá. Pokud by výpadky LNG na světovém trhu přetrvávaly delší dobu, projeví se to i v cenách CNG. „V případě, že by konflikt na Blízkém východě a s ním spojený výpadek v dodávkách LNG na světový trh pokračoval více než pár týdnů, budou ceny CNG také reagovat na obecné navýšení vstupů – tedy ceny plynu, která tvoří v ceně CNG obvykle asi 30 %,“ uvádí Michal Kocůrek z EGU. Podobně situaci hodnotí i innogy, největší provozovatel CNG stanic v Česku. „Díky naší nákupní strategii jsme byli dosud schopni krátkodobé cenové výkyvy CNG překlenout. Další vývoj bude záviset na situaci na Blízkém východě, který dnes neumí nikdo předvídat,“ říká mluvčí společnosti Pavel Grochál. V souvislosti s geopolitickou situací prošel CNG v posledních letech nebývalou cenovou eskalací. V září roku 2022, kdy trh procházel cenovým vrcholem, stál kilogram CNG průměrně téměř 75 korun. To je přepočteno na objem odpovídající jednomu litru benzínu 53,50 korun za metr krychlový. CNG byl tedy v daném období dražší než benzín. Přitom cenové extrémy na některých plnicích stanicích tehdy dosáhly i 139,90 Kč/kg, tedy 99,93 Kč/m3. To bylo stejné, jako by litr benzínu stál 100 korun.
