Stabilizační mechanismus pro nový uhlíkový trh ETS2. Co čekat od roku 2028?

Rada EU a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody o cíleném zpřesnění rezervy tržní stability (MSR) pro nový systém obchodování s emisemi pokrývající budovy, silniční dopravu a další sektory (ETS2). Dohoda má zajistit stabilní a předvídatelný trh s emisními povolenkami před plným spuštěním ETS2 v roce 2028.
Klíčovým prvkem dohody je prodloužení životnosti rezervy tržní stability za rok 2030 a zdvojnásobení počtu povolenek uvolňovaných při překročení cenové hranice, z 20 na 40 milionů povolenek, v případě, kdy cena uhlíku přesáhne 45 eur za tunu CO₂ (v cenách roku 2020). Tato opatření mají omezit cenovou volatilitu a posílit důvěryhodnost trhu.
ETS2 vznikl jako součást balíčku „Fit for 55″ v roce 2023 a jeho cílem je snížit emise z budov, silniční dopravy a dalších sektorů o 42 % do roku 2030 oproti úrovni roku 2005. Vztahuje se na distributory paliv, kteří budou muset monitorovat a hlásit emise z prodaných paliv a odevzdávat odpovídající počet emisních povolenek. Pro firmy v sektorech budov a dopravy to znamená zásadní změnu, přibývá uhlíkové nákladové složky v ceně pohonných hmot. Předběžná dohoda nyní musí být formálně schválena oběma institucemi; systém bude plně funkční od roku 2028.
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