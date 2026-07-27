Evropská komise připravuje pravidla pro kompenzace nákladů na emisní povolenky

Evropská komise zveřejnila návrh prováděcího nařízení, které stanoví pravidla pro finanční kompenzace konečným spotřebitelům paliv v případech, kdy byly emisní povolenky odevzdány za emise, na které se systém EU ETS2 nevztahuje. Návrh zároveň sjednocuje způsob, jakým budou členské státy tyto kompenzace i související emise vykazovat Evropské komisi.
Komise upozorňuje, že v praxi není vždy možné přesně určit, do jaké kategorie konečný spotřebitel spadá. Evropská komise upozorňuje, že v některých případech mohou být náklady na emisní povolenky účtovány i za emise, které do systému ETS2 nespadají. Právě pro tyto situace mají členské státy zavést mechanismus finančních kompenzací. Nová pravidla mají tyto případy řešit prostřednictvím finančních kompenzací poskytovaných členskými státy.
Návrh stanoví, že kompenzace musí být objektivní, transparentní, nediskriminační a založená na spolehlivém odhadu emisí CO₂. Výše kompenzace se bude odvíjet od průměrné ceny emisních povolenek dosažené v aukcích během příslušného období, kdy bylo palivo nakoupeno. Kompenzace by měla být vyplacena nejpozději v kalendářním roce následujícím po období, za které vznikl nárok.
Členské státy budou Komisi každoročně předávat informace o poskytnutých kompenzacích. Od roku 2030 mají navíc vykazovat emisní údaje potřebné pro výpočet množství povolenek odevzdaných za emise, které nespadají do systému ETS2, a to poprvé za rok 2028. Tyto údaje poslouží k úpravě celkového množství povolenek vydávaných v rámci systému EU ETS2.
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