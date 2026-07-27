1/2026

Vědci z VŠB-TUO pomáhají festivalu Štěrkovna Open Music snižovat uhlíkovou stopu

27. 7. 2026| zdroj: VŠB0

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zdroj: pixabay

V Hlučíně začíná hudební festival Štěrkovna Open Music, na kterém se představí také Hornicko-geologická fakulta VŠB – Technické univerzity Ostrava. Její vědci se však na festivalu nepodílejí pouze formou doprovodného programu.

Dlouhodobě pomáhají organizátorům také s vyhodnocováním a snižováním dopadů akce na životní prostředí. I díky těmto aktivitám je Štěrkovna Open Music jediným festivalem v tuzemsku, který v letošním roce usiluje o certifikaci mezinárodní organizací Greener Future. Podle studie vědců z Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO vyprodukoval festival v loňském roce přibližně 135 tun ekvivalentu oxidu uhličitého (CO₂e). „Z 50,4 % se na tom podílelo občerstvení. Druhou největší oblastí pak byla doprava, která způsobila přibližně 37,3 % emisí CO₂,“ říká Kateřina Brožová z Hornicko-geologické fakulty.

„Zaměřujeme se především na dopravu, odpady, energie, odpadní vody a celkové vodní hospodářství,“ říká Jan Halfar, ekolog festivalu Štěrkovna Open Music, který zároveň působí na Katedře environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO. Cílem samotného festivalu je být do roku 2028 uhlíkově neutrální. „Chceme toho dosáhnout snížením našich emisí. Ne vše půjde snížit na nulu, to plánujeme kompenzovat  v rámci smysluplných udržitelných projektů,“ doplňuje Jan Halfar.

Snahu festivalu o udržitelnost navíc potvrdila i porota European Festival Awards, když mu udělila ocenění Best Green Operation. „Osobně to beru jako silný impuls a motivaci pokračovat dál, zlepšovat se a ukazovat, že udržitelnost není o slepém plnění pravidel, ale o hledání chytrých a smysluplných řešení,“ uzavírá doktor Halfar.

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