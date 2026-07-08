1/2026

Komise určila, jak počítat recyklovaný obsah v PET lahvích

8. 7. 2026| autor: Martina Jandusová0

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zdroj: pexels

Nové prováděcí rozhodnutí zavádímetodiku pro výpočet recyklovaného plastu v PET lahvích a poprvé zahrnuje i chemickou recyklaci.

Evropská komise přijala 30. června prováděcí rozhodnutí, které stanovuje nová pravidla pro recyklaci PET lahví. Nový unijní předpis rozšiřuje metodiku o chemickou recyklaci a zavádí harmonizovaný způsob, jak počítat, ověřovat a vykazovat recyklovaný obsah v jednorázových plastových nápojových lahvích.

Nově i chemická recyklace

Pravidla nového rozhodnutí, které nahrazuje starší prováděcí rozhodnutí z roku 2023, navazují na cíle směrnice o jednorázových plastech a rozšiřují metodiku tak, aby zahrnovala i další recyklační technologie, především chemickou recyklaci. Předchozí metodika pokrývala pouze mechanickou recyklaci, a členské státy tak nemohly jednotně vykazovat recyklovaný obsah z nových technologií. Nová pravidla mají podle Komise zajistit transparentnost při výpočtu recyklovaného obsahu a lze je použít na jakoukoli recyklační technologii.

„Evropské odvětví recyklace plastů čelí rostoucím tlakům. Nová pravidla pro chemickou recyklaci jsou součástí odpovědi na tuto výzvu. Díky jasnějším pravidlům pro chemicky recyklovaný obsah poskytujeme průmyslu jistotu, kterou potřebuje k investicím a inovacím,“ uvedla Jessika Roswallová, komisařka pro životní prostředí, vodohospodářskou odolnost a konkurenceschopné oběhové hospodářství.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2026/1425 bylo přijato 30. června 2026. V pátek 3. července 2026 bylo publikováno v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí 23. července 2026. Nejpozději do 1. ledna 2030 Komise rozhodnutí přezkoumá.

Počítání recyklovaného obsahu

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