Odpadová legislativa: Co nás letos čeká a nemine

Po období, kdy legislativní předpisy v oblasti nakládání s odpady neprocházely žádnými výraznějšími změnami, se letos dočkáme úprav v zákoně o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností, v zákoně o obalech i v některých prováděcích předpisech.
Informace o změnách v odpadové legislativě i o projednávání na evropské úrovni představil Jan Maršák, ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí, na letošní konferenci Průmyslová ekologie 2026, kterou uspořádala poradenská společnost ENVI GROUP s.r.o.
Zákon o odpadech
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