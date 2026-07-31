V Dukovanech skončilo vyvážení paliva ze třetího bloku elektrárny

Energetici z Jaderné elektrárny Dukovany dokončili vyvážení paliva z reaktoru třetího výrobního bloku a uzavřeli tak jednu z klíčových etap aktuální plánované odstávky. Během ní vymění část jaderného paliva a provedou stovky kontrol, zkoušek a investičních akcí zaměřených na další zvyšování jaderné bezpečnosti a zajištění dlouhodobého provozu elektrárny.
Přestože při odstávkách specialisté mění pouze přibližně pětinu palivových souborů, musí nejprve vyvézt celou aktivní zónu reaktoru. Palivové soubory následně ukládají do bazénu skladování, kde zůstávají po dobu prací při snížené hladině vody v reaktoru. Tím získají prostor například pro údržbu armatur systému chlazení aktivní zóny nebo kontroly vybraných zařízení primárního okruhu.
„Dokončení vyvážení paliva je důležitým milníkem odstávky. Umožňuje nám zahájit řadu náročných servisních a investičních prací na zařízeních, která nejsou během běžného provozu přístupná. Všechny činnosti směřují k tomu, aby blok bezpečně a spolehlivě vyráběl elektřinu i v dalších letech,“ říká ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín. Po dokončení plánovaných kontrol a servisních zásahů obsluha vrátí většinu původních palivových souborů zpět do reaktoru, doplní aktivní zónu čerstvým palivem a připraví blok na další provozní období.
Letošní odstávka třetího výrobního bloku patří k technicky nejnáročnějším v posledních letech. Kromě standardní výměny části paliva a rozsáhlého programu kontrol zahrnuje také obnovu systémů dochlazování, čištění dalšího parogenerátoru, modernizaci elektrických ochran bezpečnostních rozvaděčů, výměnu kabeláže s končící životností, úpravy systémů pro dlouhodobý odvod tepla nebo desetiletou revizi dieselgenerátoru. Odstávka je mimořádná také svým rozsahem. V srpnu se k ní zhruba na jeden měsíc připojí také odstávka sousedního čtvrtého výrobního bloku, která umožní realizaci prací na společných zařízeních obou bloků. Podle současného plánu se podobná souběžná odstávka těchto dvou bloků v Dukovanech bude opakovat až v roce 2032.
„Letošní odstávka třetího bloku je výjimečná nejen rozsahem prací, ale i koordinací se souběžnou odstávkou čtvrtého bloku. Plánovaná údržba, kontroly a modernizace zařízení jsou součástí programu přípravy Dukovan na bezpečný a spolehlivý provoz až na hranici osmdesáti let,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Jaderné elektrárny Skupiny ČEZ v uplynulých letech postupně přešly na prodloužené palivové kampaně. V Dukovanech je od roku 2024 standardem šestnáctiměsíční palivová kampaň, kdy provoz bloků mezi odstávkami trvá čtrnáct měsíců a následuje více než měsíční odstávka. Přechod na delší, konkrétně osmnáctiměsíční palivovou kampaň, letos dokončí i Temelín.
V jeho případě to znamená šestnáct měsíců provozu a přibližně dva měsíce odstávky. Druhý blok temelínské elektrárny v tomto režimu už pracuje, první blok do konečné fáze delší palivové kampaně přejde na podzim letošního roku. Cílem těchto změn je zvýšení celkové výroby elektřiny, efektivnější využití jaderného paliva a nižší zatížení technologie díky stabilitě provozních parametrů.
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