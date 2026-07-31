Státní fond podpory investic úspěšně dokončil program revitalizace velkých brownfieldů z Národního plánu obnovy

Státní fond podpory investic (SFPI) úspěšně dokončil program revitalizace velkých brownfieldů financovaný z Národního plánu obnovy. Díky evropské podpoře ve výši 1,55 miliardy korun bylo po celém Česku podpořeno 14 projektů, které proměnily dlouhodobě nevyužívané areály v nové zázemí pro vzdělávání, kulturu, sociální služby i veřejnou správu.
Bývalé továrny, kasárna, mlýny nebo další chátrající objekty se proměnily v moderní budovy, které budou sloužit místním obyvatelům po desítky let. Program tak přispěl nejen k obnově zanedbaných lokalit, ale také k rozšíření občanské vybavenosti v centrech měst a obcí.
„Revitalizace brownfieldů je jednou z významných investic v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Díky programu se podařilo vrátit život lokalitám, které byly dlouhá léta nevyužívané, a vytvořit v nich kvalitní veřejnou infrastrukturu pro současné i budoucí generace. Všechny podpořené projekty navíc splňují nejvyšší energetické standardy, což jejich provozovatelům přinese významné úspory energií i provozních nákladů. Dostatečná alokace programu zároveň umožnila podpořit všechny žadatele, kteří splnili podmínky výzvy. Žádný kvalitní projekt tak nemusel zůstat bez podpory,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
Podpora směřovala do široké škály projektů občanské vybavenosti. V Dašicích vznikla nová hasičská základna, v Bílovicích nad Svitavou vyrostla na místě bývalého mlýna základní škola a v Ústí nad Orlicí vznikla nová budova uměleckoprůmyslové střední školy v areálu někdejší textilní továrny. Mezi další významné projekty patří multifunkční centrum v Kralupech nad Vltavou nebo revitalizace komplexu Vrbenského kasáren v Hradci Králové, kde vzniklo muzeum, depozitář i digitalizační pracoviště. K nejnáročnějším projektům programu se řadí také rekonstrukce zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci, který se stane novým kulturním centrem města a v říjnu bude hostit první Národní brownfieldovou konferenci. Přehled všech podpořených projektů včetně jejich popisu a výše poskytnuté dotace je k dispozici na webu SFPI.
„Od vyhlášení prvních výzev k hotovým stavbám uplynuly pouhé tři roky. Na poměry velkých veřejných investic mimořádné tempo a jeden z nejpřísnějších termínů celého Národního plánu obnovy. Zvládli jsme ho společně: odvážní starostové a investoři, kteří se do složitých území pustili, a tým SFPI, který jim byl po celou dobu partnerem, ne překážkou. Výsledkem není uzavřená složka, ale školy, do kterých 1. září poprvé vejdou děti, muzea a kulturní sály, jež budou svým obcím sloužit desítky let. Všech 14 projektů jsme řádně proplatili a program uzavřeli v termínu. Za to patří poděkování příjemcům podpory i celému týmu Sekce podpor SFPI, na výsledek můžeme být právem hrdí,“ uvedl ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.
Program podporoval především rekonstrukce objektů v areálech brownfieldů. V odůvodněných případech financoval také demolice stavebně, technicky nebo provozně nevyhovujících budov a jejich nahrazení novými energeticky úspornými stavbami.
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