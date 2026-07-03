MŽP uvolňuje přes 1,3 mld. Kč na modernizace čistíren. Podpora pomůže splnit požadavky nové evropské směrnice

Státní fond životního prostředí ČR začal 2. července přijímat žádosti o zvýhodněné půjčky s nízkou úrokovou sazbou na modernizaci čistíren odpadních vod. Půjčka může pokrýt až 70 % způsobilých výdajů.
Ministerstvo životního prostředí, které výzvu vyhlásilo, uvádí, že cílem programu je zvýšit úroveň čištění odpadních vod a zlepšit kvalitu vody v tocích, nádržích i podzemních zdrojích. Podle ministra Červeného patří investice do vodohospodářské infrastruktury mezi hlavní priority resortu. „Mají přímý dopad na kvalitu vody v tocích, nádržích i podzemních zdrojích,“ uvedl ministr. Proto nový nástroj zacílí evropské prostředky na modernizaci větších čistíren s kapacitou nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel, kde mohou mít největší efekt. „Očekáváme, že díky této podpoře se do roku 2029 podaří modernizovat kapacity pro čištění odpadních vod v rozsahu přibližně 238 tisíc obyvatel,“ doplnil.
Podpora se zaměřuje na účinnější odstraňování látek, které významně ovlivňují kvalitu povrchových vod (dusíku a fosforu). Modernizace bude spočívat zejména v intenzifikaci stávajících čistíren a doplnění terciárního stupně čištění, který navazuje na mechanicko biologické procesy a zajišťuje vyšší účinnost odstraňování znečištění. Investice zároveň pomohou splnit nové požadavky evropské směrnice o čištění městských odpadních vod a zlepšit kvalitu vypouštěných odpadních vod. Součástí projektů může být také úprava čistírenského procesu, navýšení kapacity nebo opatření snižující energetickou náročnost provozu.
Podpora, o kterou mohou žádat obce, městské části hlavního města, svazky obcí, obchodní společnosti nebo zájmová sdružení právnických osob (pokud vlastní vodovody nebo kanalizace pro veřejnou potřebu), bude poskytována formou zvýhodněné půjčky. Ministr Červený uvedl, že návratná podpora vhodně doplňuje vlastní nebo úvěrové zdroje a umožňuje efektivní opakované využití veřejných prostředků. Půjčky budou poskytovány podle podmínek Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
Ředitel Fondu Petr Valdman upřesnil parametry úvěru. „Půjčka může pokrýt až 70 procent způsobilých výdajů, a to až do výše 200 milionů korun na jeden projekt. Úroková sazba je nastavena na jedno procento ročně, splatnost až na 10 let a příjemci mohou využít odklad splátek jistiny až o tři roky,“ uvedl Valdman. Zdůraznil také význam finanční udržitelnosti nejen investice, ale i celého vodohospodářského systému. „Součástí hodnocení bude standardní kontrola projektu a úvěrové způsobilosti žadatele, ale také nastavení dlouhodobé finanční udržitelnosti prostřednictvím Nástroje Udržitelnost OPŽP. Cílem je, aby podpořené projekty nebyly pouze jednorázovou investicí, ale dlouhodobě funkčním řešením,“ doplnil ředitel fondu.
Výzva disponuje alokací 1,355 miliardy korun. Příjem žádostí byl zahájen 2. července 2026 a potrvá do 31. března 2027 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Projekty musí být realizovány na území České republiky a dokončeny nejpozději do 31. prosince 2030, zároveň nejdéle do tří let od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím portálu AIS SFŽP ČR a budou administrovány průběžně podle pořadí doručení.
Základní parametry podpory:
- alokace výzvy: 1,355 miliardy korun
- forma podpory: zvýhodněná půjčka
- výše podpory: až 70 % celkových způsobilých výdajů
- maximální podpora na projekt: 200 milionů korun
- úroková sazba: 1 % ročně
- splatnost: až 10 let
- možnost odkladu splátek jistiny: až 3 roky
- bez dodatečných poplatků
- příjem žádostí: od 1. července 2026 do 31. března 2027
Dokumenty:
Komentáře