Ministerstvo zemědělství obnoví dotace na podporu vodárenské infrastruktury

Ministerstvo zemědělství (MZe) obnoví příjem žádostí o dotace na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury kvůli zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Zároveň navýší celkovou alokaci výzvy o 400 milionů korun. Reaguje tak na dlouhodobé sucho v některých regionech České republiky i na mimořádný zájem obcí a svazků obcí o podporu vodárenských projektů.
MZe v pondělí 3. srpna 2026 v 10:00 hodin obnoví příjem žádostí do dotační výzvy zaměřené na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury v rámci programu na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Zároveň navýší původní částku dotace
1,1 miliardy korun o 400 milionů korun. Reaguje tak na déletrvající sucho v některých regionech České republiky i na mimořádný zájem obcí a svazků obcí o podporu vodárenských projektů. Dotační výzva byla vyhlášená letos 23. června a obce žádající o podporu ji velmi rychle vyčerpaly.
„Dostatek kvalitní pitné vody je jednou z hlavních priorit Ministerstva zemědělství. Zájem žadatelů významně převýšil původní finanční možnosti programu. Proto jsme se rozhodli alokaci navýšit a umožnit pokračování příjmu žádostí. Investice do vodárenské infrastruktury představují jedno z nejúčinnějších opatření proti dopadům sucha a klimatických změn,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Výzva je součástí podprogramu 129 403 Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Podporu mohou získat obce zejména na výstavbu a zabezpečení skupinových vodovodů, vodárenských soustav, posílení vodních zdrojů, propojování vodárenských systémů a další opatření, která zlepší zásobování obyvatel pitnou vodou. Navýšení celkové dotace umožní podpořit větší počet projektů a urychlit výstavbu a opravy infrastruktury, která je pro zajištění dostupnosti pitné vody klíčová. MZe dlouhodobě podporuje opatření zaměřená na adaptaci na klimatickou změnu a posilování vodní bezpečnosti obcí a měst.
Příjem žádostí bude obnoven prostřednictvím Jednotného dotačního portálu (JDP). Podrobné informace k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství: VI. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“ | MZe
Komentáře