V pololetí v Česku meziročně přibylo 500 nabíjecích stanic. Řidiči i firmy dobíjejí více než kdy dřív

Veřejná dobíjecí síť v Česku dále roste. V polovině letošního roku už bylo v provozu 3668 nabíječek. Výrazně roste i množství odebrané elektřiny. Česká síť je podle odborníků v současnosti připravena na několikanásobně vyšší počet elektromobilů (BEV), než kolik jich dnes jezdí. Vyšší zájem o dobíjení vykazují i firmy.
Počet všech veřejných dobíjecích stanic v Česku již loni překonal hranici 3000. V půli letošního roku eviduje MPO v provozu už 3 668 stanic, které nabízejí 6 404 dobíjecích bodů. Vysoce výkonných dobíjecích bodů, tzn. dobíjecích bodů s maximálním výstupním výkonem vyšším než 22 KW, je 2 750. Svou 1000. stanici otevřela hned na začátku roku společnost ČEZ, jejímž letošním cílem je provozovat síť 1200 stanic. V postupném rozšiřování sítě pokračují i další provozovatelé. Pražská energetika (PRE) za letošní první pololetí zprovoznila 32 nových dobíjecích stanic. Aktuálně zahrnuje síť PRE POINT celkem 928 nabíječek s 1 468 dobíjecími body.
Výrazným tempem nadále roste také množství energie odebrané na veřejných dobíjecích bodech. Spotřeba v síti PRE POINT dosáhla za šest měsíců letošního roku necelých 6,98 GWh a meziročně tak vzrostla o 42,1 %. Na stojanech ČEZ dosáhl objem odebrané elektřiny dokonce 8,5 GWh, což je o 29 % více ve srovnání s prvním pololetím loňského roku.
Pozadu nejsou ani provozovatelé firemních BEV. „Za prvních 6 měsíců letošního roku naši klienti realizovali kolem 40 000 dobíjení a odebrali téměř 1 GWh elektřiny. To je dvojnásobek celého roku 2024. Ve srovnatelném období roku 2025 evidujeme už kolem 30 000 dobíjení a 0,75 GWh. Jedná se tedy o meziroční růst o jednu třetinu,“ popisuje Damir Duraković, generální ředitel společnosti Axigon, která je poskytovatelem tankovacích karet i Energokaret pro dobíjení elektromobilů.
Veřejná dobíjecí infrastruktura je v Česku aktuálně naddimenzovaná. „Podle posledních dat je česká síť připravena na zhruba tři a půlkrát více vozidel, než kolik jich dnes v tuzemsku jezdí. Většina zemí EU je v tomto srovnání za námi,“ říká Lukáš Kadula, výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu (CDV). „S růstem počtu elektromobilů bude postupně stoupat i utilizace stanic, tedy jejich skutečné vytížení. Národní akční plán čisté mobility počítal v roce 2025 s přibližně 7,2 osobními BEV na jeden veřejný dobíjecí bod, v roce 2030 už předpokládá 12 vozidel a v roce 2035 téměř 16,“ dodává Kadula.
Podle CDV se osobní bateriové elektromobily v prvním pololetí roku 2026 podílely na všech nových registracích osobních automobilů už 6,8 %. Z celkových přibližně 8,5 tisíce nově registrovaných osobních bateriových elektromobilů připadlo nejvíce na automobilku Škoda, a to 2,8 tisíce vozidel. V kategorii nových osobních automobilů jsou asi tři čtvrtiny vozidel registrovány firmami. V prvním pololetí činil podíl firemních vozidel na celkových registracích dle Svazu dovozců automobilů 75,4 %. Nové elektromobily si ale pořizují firmy o něco častěji, dle CDV je téměř 78,5 % nových BEV letos registrováno firmou nebo jinou organizací.
„Stále více firem nebo podnikatelů sází v různé míře na elektromobilitu a hledá proto jednoduché řešení umožňující dobíjení napříč sítěmi. V současnosti už poskytujeme více než 6000 Energokaret, což je o 44 % více než před rokem,“ říká Damir Duraković s tím, že Energokarta je akceptována na většině českých dobíjecích stanic – zejména PRE, ČEZ a E.ON – i na více než 100 tisících dobíjecích bodů po celé Evropě. „Význam Energokaret v posledních letech narostl tak, že jejich počet se blíží desetině celkového počtu námi spravovaných a stále dominantních tankovacích karet pro odběr konvenčních paliv,“ uzavírá Damir Duraković.
Komentáře