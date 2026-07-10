Ministerstva stanovila pravidla pro práci s azbestem v dokončených stavbách

Ministerstva pro místní rozvoj, zdravotnictví a životního prostředí představila společné metodické stanovisko, které shrnuje pravidla a povinnosti při údržbě staveb s obsahem azbestu.
Údržba dokončené stavby je podle stavebního zákona chápána jako soubor prací, které mají udržet stavbu v dobrém technickém stavu a zabránit závadám či haváriím. Pokud se při údržbě pracuje se stavebními výrobky obsahujícími azbest, je nutné rozlišovat, zda jde o pouhou výměnu prvku, nebo o odstraňování části stavby. Odstranění stavby nebo její části obsahující azbest vždy vyžaduje povolení, zatímco běžné udržovací práce, které nenaruší charakter stavby a neohrozí zdraví či životní prostředí, povolení nevyžadují.
Údržba stavby není podle zákona považována za stavební činnost, a proto ji lze provádět svépomocí, bez stavebního dozoru či stavbyvedoucího. To však neznamená, že se stavebník může vyhnout dalším povinnostem. Při práci s azbestem je nutné dodržovat předpisy z oblasti ochrany zdraví při práci a ochrany veřejného zdraví.
Od 1. 1. 2026 se zpřísnila pravidla pro práce s azbestem. Pokud nejde o ojedinělou krátkodobou expozici, musí stavebník nebo zhotovitel nejméně tři dny před zahájením prací ohlásit záměr příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. U osob samostatně výdělečně činných a zaměstnavatelů se navíc vyžaduje povolení k práci s azbestem, o které je nutné požádat alespoň 30 dní před zahájením prací.
Vyjmutím azbestového materiálu ze stavby vzniká nebezpečný odpad, se kterým je nutné nakládat podle zákona o odpadech. Původce odpadu musí zajistit jeho správné zařazení, zabalení do neprodyšných obalů a předání do zařízení, které má povolení k nakládání s odpady obsahujícími azbest. Kontrolu dodržování předpisů provádí Česká inspekce životního prostředí, u nepodnikajících fyzických osob pak obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Společné stanovisko MMR, MZ a MŽP k problematice azbestu ve vztahu k údržbě dokončené stavby
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