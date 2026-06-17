Jak nakládat s použitými železničními pražci. MŽP vydalo nové metodické sdělení

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo metodické sdělení, ve kterém upřesňuje postup nakládání s dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji, zejména s použitými dřevěnými železničními pražci, mostnicemi nebo sloupy.
Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí na konci dubna vydal metodické sdělení pro upřesnění postupu nakládání s dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji v případě jejich opětovného používání a dále při jejich zpracování jako odpadu. Dokument navazuje na starší metodické sdělení vydané před několika lety a nahrazuje jej.
Hlavní body nového metodického sdělení:
- Dokument uvádí, že chemicky ošetřené dřevo nemusí být automaticky odpadem. Pokud je pražec stále materiálově upotřebitelný, může být považován za použitý výrobek. Zároveň ale musí splňovat podmínky evropské legislativy, zejména pravidla pro biocidně ošetřené předměty a omezení podle nařízení REACH.
- Pražce ošetřené před 31. 12. 2002 mají výjimku podle REACH a mohou být uváděny na trh k opětovnému použití, ovšem jen v průmyslovém prostředí (např. železnice, vedení, oplocení). Je zakázáno jejich použití v místech s kontaktem lidí, v interiérech, zahradách či u potravin.
- Dřevo ošetřené kreosotem po 31. 12. 2002 nemá výjimku podle REACH, a proto jej po ukončení použití nelze uvádět na trh pro opětovné použití a musí s ním být nakládáno jako s nebezpečnými odpady.
- Dokument upřesňuje, že chemicky ošetřené pražce, které už nelze opětovně použít, musí být zařazeny jako nebezpečný odpad a zpracovány pouze v povolených zařízeních. Energetické využití je možné jen ve velkých spalovacích zdrojích splňujících podmínky zákona o odpadech a ochrany ovzduší. Ze dřeva ošetřeného kreosotovým olejem není možné vyrábět palivo, které by přestalo být odpadem. Domácí spalování je zakázáno.
- Metodické sdělení nabylo platnosti a účinnosti dnem 30. 4. 2026 a jeho vydáním skončila platnost předchozí metodiky.
Metodické sdělení k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji
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