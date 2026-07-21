PlasmaFlex: od nebezpečného odpadu k využitelné surovině - I. část

Nároky na to, jak firmy nakládají s odpady, se rok od roku zpřísňují, zátěž narůstá po stránce bezpečnostní, ekologické i ekonomické. Přísnější evropská legislativa, ústup od skládkování a chybějící kapacity spaloven společně ženou ceny za likvidaci nebezpečných odpadů stále výš, přičemž nic nenaznačuje, že by se tento vývoj měl zastavit. Nebezpečné odpady, pevné i kapalné, navíc s sebou nesou vyšší rizika pro životní prostředí, bezpečnost i samotný provoz a jejich odstraňování se řídí přísnými pravidly.
Současná praxe a situace na trhu
Spalitelných nebezpečných odpadů dnes v ČR vzniká více, než kolik jich je schopna pojmout současná celková kapacita zařízení pro termické odstranění nebezpečných odpadů a to zásadním způsobem. Při současné funkční kapacitě cca 105 tisíc tun by pro stabilizaci sektoru bylo potřeba navýšit kapacitu o dalších 100 tisíc tun. Nové kapacity prakticky nepřibývají. Za posledních 15 let nebylo postavena jediná nová spalovna, zejména kvůli zdlouhavým schvalovacím procesům a odporu veřejnosti vůči konkrétním lokalitám.
Koncem roku 2027 by měla skončit výjimka pro ukládání na skládku všech druhů nebezpečných odpadů, které je možné zpracovat ve spalovnách nebo zařízeních pro materiálové/energetické využití v ČR. Rovněž vedlejším efektem odklonu od skládkování (navyšování poplatků ostatních odpadů, omezení skládkování výhřevných biologických a komunálních odpadů a ukončení ukládání recyklovatelných odpadů v roce 2030) je přesměrování části těchto odpadů na termická zařízení. Výsledkem je trh, kde poptávka po bezpečné likvidaci nebezpečných odpadů dlouhodobě převyšuje nabídku, a kde ceny za jejich odstranění nemají důvod klesat.
S tím souvisí i náročnost přepravy od původce ke koncovému odstranění, bezpečnostní, ekonomická i administrativní.
V této situaci nabývá na významu zpracování odpadu přímo v místě vzniku, jako je technologie plazmového zplyňování od společnosti Millenium Technologies a.s. (součást JRD Group a.s.)
Princip technologie
Plazmové zplyňování není ani spalování, ani pyrolýza – už samotná podstata procesu nespočívá v hoření vstupního materiálu. Odpad se v reaktoru rozkládá působením plazmatu, které plazmatron (generátor plazmatu) udržuje na teplotách 1 500 až 3 000 °C. Za těchto podmínek se organické složky štěpí až na jednotlivé prvky, zatímco anorganický podíl přechází do taveniny. Rozložené prvky se poté opět spojují a vytvářejí syntézní plyn.
Právě v tom tkví zásadní rozdíl oproti běžným termickým postupům. Při klasickém spalování odpad jednoduše shoří za vzniku spalin a tuhých zbytků, smyslem celého procesu je jeho odstranění. Plazmový rozklad naproti tomu probíhá řízeně v uzavřeném prostředí bez přístupu vzduchu, díky extrémním teplotám dokáže rozbít i mimořádně stabilní chemické vazby a místo dalšího, nově generovaného odpadu po něm zůstává plyn využitelný energeticky i jako surovina.
Klíčovým produktem je syntézní plyn (syngas), který slouží jako zdroj řady surovin přímo uplatnitelných v průmyslových provozech – od výroby elektřiny a tepla po vstupy do navazujících technologických procesů. Obsahuje-li vstup anorganický podíl, vzniká vedle plynu i pevný vitrifikát – stabilní a netoxický sklovitý materiál, který najde uplatnění třeba ve stavebnictví nebo při výrobě izolací. Naopak u odpadů bez anorganické složky (typicky kapalných) se vstup mění téměř výlučně na syntézní plyn a žádný pevný zbytek nezůstává. Extrémní teploty v plazmovém reaktoru umožňují rozklad i velmi nebezpečných organických látek v odpadu, včetně dioxinů a furanů, a významně snižují riziko vzniku dalších persistentních organických polutantů.
Modulární řešení na míru
Zpracovatelská kapacita produktu PlasmaFlex je 50 - 150 kg nebezpečného odpadu za hodinu, tj. cca 800 - 1200 tun ročně při časovém fondu 8000 hodin. Tato velikost je vhodná zejména pro provozy, které řeší pravidelný nebo kontinuální vznik nebezpečných odpadů přímo v místě jejich produkce. Vlastní reaktor a související technologie jsou vždy navrženy a přizpůsobeny konkrétním potřebám a produkci zákazníka.
Zpracování odpadu v místě vzniku výrazně omezuje potřebu externí přepravy a snižuje rizika i náklady spojené s manipulací a skladováním nebezpečných látek. Kompaktní charakter, kontejnerové řešení zařízení přitom umožňuje jeho integraci do stávajících průmyslových areálů a přizpůsobení konkrétním provozním podmínkám.
Kontakt: Millenium Technologies a.s., info@mltech.cz; +420 720 752 762
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