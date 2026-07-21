Řidiči elektromobilů odebrali v 1. pololetí v dobíjecí síti ČEZ o 29 % více čisté elektřiny

Rostoucí počet elektromobilů na českých silnicích se silně projevuje v objemu načerpané elektřiny z veřejných dobíjecích stanic. Navýšení odběru certifikované bezemisní energie za 1. pololetí hlásí i stojany ČEZ, kde řidiči meziročně načerpali o 29 procent elektřiny více. U stanic ČEZ v síti futurego zastavili téměř 350 tisíckrát, přičemž při jednom dobíjení doplnili v průměru 24 kWh.
Největší zájem je o ultrarychlé stojany s výkonem přes 150 kW, jejichž výstavba patří mezi priority Skupiny ČEZ. Síť roste díky prostředkům z Operačního programu Doprava i z vlastních zdrojů. Přes 90 tisíc elektroaut a hybridů, které brázdí české silnice, potřebuje spolehlivé a dostupné dobíjení. Skupina ČEZ dlouhodobě drží vysoké tempo výstavby stojanů, kde řidiči pravidelně načerpají nejvíce elektřiny ve srovnání všech velkých provozovatelů v České republice. To potvrzují i aktuální pololetní výsledky, které ukazují, že zákazníci udělali v síti futurego meziročně o 60 tisíc zastávek více. Na začátku roku zároveň ČEZ otevřel svou 1000. stanici a v rozšiřování sítě pokračuje i letos.
„Elektromobilita v České republice je na vzestupu a my chceme být na rostoucí poptávku dobře připraveni. Naším letošním cílem je provozovat síť 1200 stanic a stále zkracovat časy dobíjení. Na frekventovaných tazích proto stavíme nové vysokovýkonné stojany a také nahrazujeme stávající stanice ultrarychlými. Zároveň dále vylepšujeme služby v aplikaci futurego. Za posledních šest měsíců evidujeme 8,5 milionů kWh odebrané energie a ve druhém pololetí očekáváme další obdobné navýšení,“ říká místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
Regionálním lídrem v objemu odebrané energie byl Středočeský kraj, následovaný Prahou. Výrazné využití stojanů zaznamenaly také Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, kde se pololetní výsledky pohybovaly okolo 500 tisíc kWh. Největší meziroční nárůst dobíjení patří ultrarychlým stanicím. Řidiči u nich odebrali o 53 procent více energie než loni. „S novými generacemi elektromobilů roste i kapacita jejich baterií a přirozeně také zájem řidičů o ultrarychlé dobíjení. Tomuto trendu přizpůsobujeme i naši cenovou nabídku, od dubna proto registrovaným zákazníkům nabízíme čerpání energie až o 17 % výhodněji,“ říká ředitel elektromobility ČEZ Rostislav Díža.
Skupina ČEZ se rozvoji elektromobility aktivně věnuje již od roku 2009. Postupně přitom rozšířila své aktivity nad rámec výstavby a provozu veřejné dobíjecí infrastruktury a dnes nabízí komplexní služby pro domácnosti i firmy. Ty zahrnují péči o zákazníky v retailovém segmentu (ČEZ Prodej) i řešení pro firmy, města a regiony (ČEZ ESCO).
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