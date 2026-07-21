Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům průmyslu a stavebnictví za květen 2026

„V květnu domácí průmyslová produkce opět prodloužila růstový trend, který trvá šestnáct měsíců v řadě. K růstu přispěla nejvíc výroba motorových vozidel a výroba elektronických zařízení, stejně jako minulý měsíc. Počet rostoucích odvětví zpracovatelského průmyslu se meziměsíčně zvýšil z 15 na 17. Další pozitivní zprávou je, že hodnota nových zakázek meziročně roste od září 2025 a tržby již druhý měsíc po sobě vzrostly také.
Ve směru horšího výhledu působí kromě nejistého vývoje geopolitické situace na Blízkém východě a také květnový meziroční propad německého průmyslu. Již pětiměsíční růstová fáze indexu nákupních manažerů v řadě, signalizuje expanzi průmyslové aktivity v České republice a v červnu index dokonce dosáhl nejvyšší hodnoty od dubna 2022.“, uvedl vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ing. Eduard Muřický. Průmyslová produkce v květnu meziročně reálně vzrostla o 2,0 %. Meziroční růst zaznamenal zpracovatelský průmysl o 2,2 % a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 2,1 %. Naopak pokles o 8,3 % vykázala těžba a dobývání. Meziměsíčně objem průmyslové produkce klesl reálně o 0,4 %.
Zpracovatelský průmysl meziročně vzrostl o 2,2 %. Počet rostoucích odvětví zpracovatelského průmyslu meziměsíčně vzrostl na 17 z 22 odvětví, v dubnu rostlo o dvě odvětví méně. Dvouciferný růst vykázala výroba usní a souvisejících výrobků, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a výroba oděvů. Růst ve výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsu a návěsu trvá již sedm měsíců v řadě. Dvouciferně klesla výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení a propad nadále pokračoval u výroby nábytku a tisku a rozmnožování.
Hodnota nových průmyslových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích vykázala meziroční růst o 4,0 %, který byl tažen oběma typy zakázek, rostly jak zakázky ze zahraničí o 5,2 %, tak i tuzemské zakázky o 1,7 %. Tržby v nominálním vyjádření meziročně vzrostly o 2,9 %, když zaznamenaly růst tržby z tuzemska o 4,4 % a také tržby z přímého vývozu o 1,5 %. Ceny průmyslových výrobců v květnu meziročně vzrostly o 1,5 %, pokračovaly v růstu jako minulý měsíc. Meziměsíčně ceny klesly o 0,1 %.
Průmyslová výroba v Německu meziročně, dle dat Eurostatu ze dne 9. července 2026, v květnu klesla o 0,8 %, což je oproti předešlému měsíci trochu lepší výsledek, jelikož v dubnu byl evidován meziroční pokles o 1,1 %. Výhled pro německou ekonomiku je ovlivněn prorůstovými opatřeními německé vlády, nicméně eskalace geopolitického konfliktu na Blízkém východě se může v nadcházejících měsících negativně promítnout do německého, evropského i tuzemského průmyslu.
V červnu vnímání českého zpracovatelského průmyslu pokračovalo v růstové fázi a meziměsíčně rostl rychlejším tempem. Index nákupních manažerů (PMI podle S&P Global) očištěný od sezónních vlivů se z květnových 52,2 bodů zvýšil na červnových 53,9 bodů, což nadále signalizuje expanzi průmyslové aktivity a od dubna 2022 nesilnější zlepšení zdraví zpracovatelského průmyslu. Meziměsíční růst byl významný a vyšší než dlouhodobý průměr. Situace v červnu byla podpořena zvýšeným počtem nových zakázek, dalším zvýšením produkčních objemů a stabilizace zaměstnanosti. Rychlejším tempem se tvořily výrobní zásoby, i když došlo k poklesu výkonu dodavatelů a prodlevy v zásobování vedly k významnějšímu zvýšení nedodělků a nahromadění nedodělků bylo nejrychlejší od ledna 2022. Rozpracovanost byla spojována s nedostatkem materiálu, zásobovací termíny se prodloužily nejméně za tři měsíce, ale z historického pohledu silně a prodlevy byly způsobeny problémy v logistice spojenými s válkou na Blízkém východě. Drobně rostly i zásoby hotových výrobků.
Firmy pociťovaly vyšší poptávky od odběratelů jak domácích, tak zahraničních a rychlejším tempem se navýšily nové vývozní zakázky. Nové zakázky vzrostly prudce a tempo bylo nejrychlejší od února 2022. Tempo růstu zahraničních zakázek bylo dokonce nejrychlejší od ledna 2022. Tempo výroby bylo nejvýznamnější za tři měsíce. Tempo inflace cen vstupů oslabilo na nejpomalejší úroveň za poslední tři měsíce, ale stále se drží historicky vysoko. Vyšší ceny energií, dopravy a materiálu byly hlavními důvody růstu cen vstupů. Ceny výstupu rostly mírněji, výrobci se sice snažili promítnout vyšší náklady na zákazníky, ale tempo inflace prodejních cen bylo pomalejší.
Počty zaměstnanců se po pěti měsících neustálého poklesu již zhruba ustálily a u firem, kde zaměstnanost rostla to bylo připisováno většímu příjmu nových zakázek. Nákup vstupů významněji vzrostl, ale mírněji než minulý měsíc. Důvodem byl vyšší příjem nových zakázek, ale i snahu vybudovat bezpečnější zásoby. Výhled výroby v příštích dvanácti měsících je pozitivní, a to především díky silnější poptávce a očekávání větší geopolitické stability. Obchodní důvěra od května drobně klesla, ale nadále zůstává silnější než dlouhodobý průměr. Bariéry růstu firem, i přes zlepšující se tendenci, nadále představují nedostatečná poptávka a nedostatek zaměstnanců.
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