NRB a MPO obnovují program Nové úspory energie s novou alokací 2 mld. Kč

Národní rozvojová banka (NRB) plánuje v srpnu 2026 obnovit příjem žádostí v programu Nové úspory energie, který připravila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Program pomáhá podnikatelům financovat projekty pro snížení energetické náročnosti a provozních nákladů – v budovách i při provozu strojů a technologií. Na program je vyčleněna nová alokace ve výši 2 mld. Kč.
Program je zaměřen na investice zvyšující energetickou efektivitu firem – konkrétně na renovaci budov (zateplení, technická zařízení, obnovitelné zdroje) a snížení energetické náročnosti výrobních technologií. Podle výzvy je možné jej realizovat v přechodových regionech České republiky – v krajích Jihočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Středočeský a Vysočina. Firmy mohou využít kombinaci zvýhodněného úvěru s úrokem 0 % p.a. (až na 90 % způsobilých nákladů) a výkonnostního finančního příspěvku, který se po splnění stanovených energetických cílů úspory vyplácí formou odpuštění části jistiny (do výše 20 % způsobilých nákladů).
„Investice do modernějších a úspornějších technologií patří mezi nejrozumnější kroky, které mohou firmy udělat. Stát jim v tom chce být partnerem, proto obnovujeme program Nové úspory energie s novou alokací dvě miliardy korun. Pomůžeme tak podnikům financovat projekty, které podpoří jejich další rozvoj i konkurenceschopnost,“ říká Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu.
„Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů v evropském energetickém mixu a geopolitické šoky přirozeně rozkolísávají ceny energií a ztěžují i jejich předvídatelnost do budoucna. Jedním ze systémových opatření na minimalizaci těchto negativních dopadů je restart úspěšného úvěrového programu Nové úspory energie. Jeho výsledkem jsou nejen úspory energií, ale také posílení energetické odolnosti firem a jejich konkurenceschopnosti,“ dodává Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky.
Klíčovým podkladem pro posouzení projektů je energetický posudek, který vyčísluje očekávané úspory energie a pomáhá investici správně nastavit. NRB nabízí zpracování energetického posudku prostřednictvím programu ELENA, který kryje až 90 % nákladů na energetické poradenství. Zájemcům je k dispozici odborná poradenská podpora, která pomáhá s přípravou energetického posouzení i návrhem celého projektu.
V rámci programů na podporu energetických úspor NRB dosud poskytla českým firmám podporu v celkové výši 2,4 mld. Kč. Realizovaná opatření v rámci programu ELENA letos pomohla firmám ušetřit průměrně 44 % spotřebované elektřiny, plynu nebo tepla. Program je realizován ze zdrojů Operačního programu Technologie a konkurenceschopnost (OP TAK) MPO. Podrobné informace včetně územního vymezení na úrovni okresů jsou k dispozici na webových stránkách NRB https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/nove-uspory-energie-optak/ nebo u regionálních zástupců banky.
Komentáře