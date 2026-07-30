1/2026

Jak se s novou směrnicí promění reporting městských odpadních vod

30. 7. 2026| autor: Martina Jandusová0

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zdroj: pexels

Nová směrnice o čištění městských odpadních vod upravuje nejen způsob, jakým státy nakládají s odpadními vodami, ale i to, jak o nich předávají data. Jak se mění s novou směrnicí reporting? A co z něj můžeme zjistit?

Revidovaná směrnice UWWTD přináší několik zásadních změn, které se významně dotýkají i reportingu. Periodicita předávání dat má mít častější frekvenci, takže se bude namísto jednou za dva roky hlásit každoročně. Přibývají také nové povinnosti a současně se okruh aglomerací rozšiřuje i na menší. V roce 2028 vznikne tzv. „super-reportingový rok“ a celý proces se přesune do modernějších systémů, například WISE nebo Reportnet.

Evropská agentura pro životní prostředí nicméně nemá v úmyslu vytvářet úplně nové šablony, ale chce upravit ty stávající, které už reportéři používají. Očekává se, že se díky tomu nezvýší administrativní zátěž a sníží se chybovost.

Evropský reporting

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