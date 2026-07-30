ČIŽP zve na Světový den strážců přírody 2026

Česká inspekce životního prostředí srdečně zve širokou veřejnost na oslavu Světového dne strážců přírody, která se uskuteční v sobotu 1. srpna 2026 od 10:00 do 16:00 hodin v jedinečném prostředí národní přírodní památky Panská skála v Kamenickém Šenově.
Program bude zahájen pietním připomenutím zesnulých strážců přírody z celého světa. Následně budou na návštěvníky čekat informační stanoviště rozmístěná podél prohlídkové trasy Panské skály, kde se představí zástupci národních parků, chráněných krajinných oblastí i strážci přírody z České republiky a ze zahraničí.
Návštěvníci se dozvědí více o práci strážců přírody, specifikách jednotlivých chráněných území i o každodenních výzvách spojených s ochranou přírody a krajiny. Připraven bude také pestrý doprovodný program pro děti, který zábavnou formou přiblíží svět rostlin, živočichů i ochrany přírody prostřednictvím her a poznávacích aktivit.
Přijďte s námi oslavit Světový den strážců přírody a setkat se s lidmi, kteří se každodenně podílejí na ochraně našeho přírodního dědictví.
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