Zatím víc škody než užitku. Vláda schválila akcelerační oblasti

Vláda schválila Změnu č. 2 Územního rozvojového plánu, která poprvé vymezuje akcelerační oblasti celostátního významu pro větrné a fotovoltaické elektrárny.Návrh zahrnuje 61 oblastí – 49 pro větrné elektrárny s teoretickým potenciálem přibližně 3 GW a 12 pro fotovoltaické elektrárny o výkonu zhruba 1,3 GW.
Oproti původnímu návrhu došlo k výraznému snížení počtu i rozlohy akceleračních oblastí a zároveň byly u části z nich zpřísněny podmínky pro jejich využití. Pod textem přinášíme vyjádření Komory OZE k přijatému rozhodnutí. Komora OZE se od začátku staví k návrhu kriticky.
Aktuální stav komentuje takto:
„Zatím více škody než užitku. Obávám se, že na mapě Česka vznikne 49 bílých míst pro stavbu starších elektráren, navíc s absurdními omezeními. Není logické plošně nastavovat omezení, která neumožní ani v jedné akcelerační oblasti využít nejmodernější elektrárny. Akcelerační oblasti od začátku provází netransparentnost. Dodnes není jasné, proč některá území nebyla od počátku zahrnuta a jiná ano, ani jak nyní některé oblasti vypadly a jiné zůstaly. I z toho pramení zjitřené emoce a vyvolaný odpor,“ říká Štěpán Chalupa.
„Ve větrné energetice platí jednoduché pravidlo – čím modernější turbína, tím více elektřiny vyrobí z jednoho místa. Jestli dnes do akceleračních oblastí zapíšeme limity podle technologií minulosti, vytvoříme z nich skanzen, ne motor české energetiky. Takový přístup nepřinese více čisté energie ani levnější elektřinu,“ říká Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.
„Od začátku špatná komunikace. Akcelerační zóny přinesly do obcí i mezi lidi nevoli a strach. A ne všechny zóny jsou reálně využitelné. Do některých například není možné větrné elektrárny vůbec přivézt,” dodává Michaela Lužová, jednatelka společnosti WEB Větrná energie, která v Česku větrné elektrárny připravuje přes 20 let.
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