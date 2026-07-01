1/2026

Nekonečný příběh nebezpečných odpadů. Stát potřebuje nové spalovny, jejich výstavba je ale nemožná

1. 7. 2026| autor: Martina Jandusová0

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zdroj: wikimedia.org

Konec skládkování spalitelné frakce nebezpečných odpadů měl nastat ke konci roku 2022. Termín se ale musel několikrát posunout, takže se v současné době počítá se zákazem na konci roku 2027. A zatím to nevypadá, že by ani v tomto obdobímělo býtk dispozici dostatek kapacit.

Pokud se nepodaří uskutečnit nutné úpravy v legislativě, zejména v povolovacím procesu, hrozí další odklad zákazu skládkování nebezpečných odpadů. „Takhle to nejde donekonečna,“ říká Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, který na letošní konferenci Dny teplárenství a energetiky označil situaci v této oblasti za velmi vážnou.

Přestože jsou v Česku připravené projekty v konkrétních lokalitách, které mají vypracované dokumentace a splňují nejlepší dostupné standardy, zařízení na zpracování nebezpečných odpadů se nestaví. Povolovací řízení těchto zařízení je totiž příliš zdlouhavé a brání realizaci. Oblast nakládání s nebezpečnými odpady se tak mění v nekončící příběh bez šťastného konce.

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