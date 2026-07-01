Nekonečný příběh nebezpečných odpadů. Stát potřebuje nové spalovny, jejich výstavba je ale nemožná

Konec skládkování spalitelné frakce nebezpečných odpadů měl nastat ke konci roku 2022. Termín se ale musel několikrát posunout, takže se v současné době počítá se zákazem na konci roku 2027. A zatím to nevypadá, že by ani v tomto obdobímělo býtk dispozici dostatek kapacit.
Pokud se nepodaří uskutečnit nutné úpravy v legislativě, zejména v povolovacím procesu, hrozí další odklad zákazu skládkování nebezpečných odpadů. „Takhle to nejde donekonečna,“ říká Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, který na letošní konferenci Dny teplárenství a energetiky označil situaci v této oblasti za velmi vážnou.
Přestože jsou v Česku připravené projekty v konkrétních lokalitách, které mají vypracované dokumentace a splňují nejlepší dostupné standardy, zařízení na zpracování nebezpečných odpadů se nestaví. Povolovací řízení těchto zařízení je totiž příliš zdlouhavé a brání realizaci. Oblast nakládání s nebezpečnými odpady se tak mění v nekončící příběh bez šťastného konce.
Chybějící kapacity
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