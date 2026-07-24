Komise plánuje začlenit spalovny odpadu do EU ETS

Brusel zvažuje,že provozovatelé spaloven budounakupovat emisní povolenkystejně jako ostatní průmyslové sektory, které jsou zapojené do systému EU ETS.V současné doběsediskutuje o tom, kdy by měla tato povinnost začít platit.
Evropská unie připravuje plán, který má zahrnout spalovny odpadů do systému obchodování s emisními povolenkami. Podle odpadářů by nákup povolenek přinesl velkou finanční zátěž, která by musela být přenesena na obce.
Postupný náběh
Evropská komise minulý týden představila návrh směrnice, která reviduje systém obchodování s emisemi. Návrh se kromě úprav stávajícího systému zabývá i postupným rozšířením EU ETS na spalování komunálního odpadu. Podle Komise je cílem podpořit opětovné využívání materiálů, omezit množství odpadu a motivovat provozovatele spaloven k investicím do technologií pro zachytávání emisí (CCS a CCU).
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