Posílení obranného průmyslu a průlom v energetice. Vicepremiér Karel Havlíček završil třídenní misi ve Velké Británii

První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ukončil třídenní pracovní cestu do Spojeného království. Hlavními pilíři programu bylo slavnostní zahájení české účasti na mezinárodním veletrhu Farnborough International Airshow, křest letounu Embraer C-390 Millennium, série téměř dvaceti jednání s lídry leteckého, jaderného a obranného průmyslu a podepsání klíčového memoranda o rozvoji malých modulárních reaktorů (SMR) mezi MPO, ČEZ a Rolls-Royce SMR.
„Podpis memoranda s Rolls-Royce SMR a ČEZ představuje naprosto klíčový moment celé naší mise ve Velké Británii. Malé modulární reaktory jsou pilířem naší budoucí energetické koncepce, který nám zajistí stabilní, čistou a bezpečnou energii. Spolupráce s britskými partnery nám otevírá dveře k nejmodernějším technologiím i k zapojení českých firem do globálních dodavatelských řetězců. Spojené království je pro nás strategickým partnerem jak v energetice, tak v pokročilých technologiích a obranném průmyslu,“ zdůraznil 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Třídenní zahraniční cesta české delegace vedená ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem odstartovala v neděli 19. července příletem do Londýna. Úvodním bodem programu bylo neformální setkání s českými vystavovateli a zástupci byznysu na Velvyslanectví České republiky v Londýně zaměřené na podporu českých průmyslových aktivit a rozvoj obchodní spolupráce. Druhý den cesty patřil jedné z nejvýznamnějších leteckých událostí světa – veletrhu Farnborough International Airshow. Ministr Karel Havlíček zde slavnostně otevřel český národní stánek, který zaštítil prezentaci předních tuzemských výrobců a dodavatelů letecké i obranné techniky. Součástí programu byl také slavnostní křest víceúčelového transportního letounu Embraer C-390 Millennium, kterého se ministr Havlíček zúčastnil společně s místopředsedou vlády a ministrem obrany Jaromírem Zůnou.
V rámci dne absolvovala česká delegace strategická jednání se světovými lídry v oboru, konkrétně v BAE Systems, kde se uskutečnilo jednání zaměřené na rozvoj společných průmyslových projektů a posílení obranných kapacit. Dále například ve společnosti Sikorsky o možnostech dodávek komponent a rozvoji partnerství v oblasti vrtulníkové techniky. Na programu byla také schůzka ve společnosti Boeing, kde se odehrály rozhovory o rozšíření spolupráce s českými subdodavateli v civilním i vojenském letectví a jednání se společností Airbus o rozvoji dodavatelských řetězců a partnerství pro inovativní letecké konstrukce. Delegace jednala mimo jiné se zástupci společnostmi Lockheed Martin, RTX Corporation (Raytheon, Pratt & Whitney), Leonardo, Hanwha či Rolls-Royce Defence.
„Farnborough je nejvýznamnější veletrh letecké a kosmické techniky v Evropě. Jsem moc rád, že letos české firmy podpořili i vicepremiéři Havlíček a Zůna. Bylo velmi příjemné vidět, že i velké společnosti jako Lockheed Martin, Airbus, Boeing nebo Raytheon znají české firmy a mají mezi nimi své dodavatele,“ řekl velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska Jeho Excelence Václav Bartuška. Závěrečný den přinesl klíčový milník celé mise pro budoucnost české energetiky. Na české ambasádě v Londýně podepsal ministr Karel Havlíček společně s ředitelem divize Nová energetika ČEZ Tomášem Pleskačem a zástupcem Rolls-Royce SMR Chrisem Cholertonem memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro Program SMR v České republice. Podpisu předcházela bilaterální jednání s představiteli britského Úřadu pro jadernou regulaci (ONR) v čele s Mikem Finnertym a agenturou UK Export Finance (UKEF) v čele s Timem Readem. Program v úterý odpoledne završila návštěva Atelieru Bohemia v londýnském Clerkenwellu a zastoupení Škoda UK v Milton Keynes, kde ministr ocenil úspěšnou prezentaci české průmyslové stopy na britském trhu.
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