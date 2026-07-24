Bliká, hraje, jezdí? Pak nepatří do běžného koše! Jak správně třídit hračky plné elektroniky

Moderní dětské pokojíčky jsou plné hraček, které svítí, mluví, hrají melodie nebo se pohybují na dálkové ovládání. Když však doslouží, mnoho rodičů chybuje. Elektronické hračky často končí ve směsném odpadu nebo se je lidé ve snaze správně třídit zbytečně snaží zbavit zabudovaných baterií. Kolektivní systém Elektrowin proto upozorňuje, že správným řešením je odevzdat je jako celek do elektroodpadu. Jen tak lze zajistit jejich bezpečné zpracování, odborné oddělení baterií a předejít bezpečnostním i ekologickým rizikům.
Ne všechny hračky, které obsahují elektroniku, si lidé automaticky spojí s elektroodpadem. Právě proto jsou typickým příkladem takzvaného „neviditelného elektroodpadu“. Pravidlo je jednoduché – pokud hračka ke svému provozu potřebuje baterie, dobíjecí baterii nebo připojení do elektrické sítě, po dosloužení patří do elektroodpadu. Typickým příkladem jsou autodráhy, mluvící panenky, dětské notebooky, svítící plyšáci, dálkově ovládaná auta či drony nebo nejrůznější interaktivní robotické hračky.
„I obyčejný plyšový medvídek, který po zmáčknutí bříška hraje ukolébavku, je z pohledu zákona i ekologie elektrozařízením. Pokud taková hračka doslouží, je naprosto klíčové s ní správně naložit. Správným tříděním nejenže předcházíme riziku požárů, ale dáváme hračce šanci na nový život prostřednictvím recyklace. Získané kovy a plasty totiž mohou posloužit k výrobě zcela nových produktů. O tom, že recyklace má skutečný smysl, svědčí i výsledky z loňského roku. Z veškerého elektroodpadu sesbíraného prostřednictvím naší sběrné sítě se podařilo získat přes 42 tisíc tun železa, což odpovídá množství materiálu potřebnému pro výrobu více než 1,7 milionu nových praček,“ vysvětluje Roman Tvrzník, předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
Skryté nebezpečí v podobě baterií. Proč je z hraček nevyndávat?
Mnoho lidí se také domnívá, že by před odevzdáním elektronické hračky do elektroodpadu měli nejprve vyjmout zabudované baterie. Ve skutečnosti je ale jediným správným řešením odevzdat hračku jako celek. Neodborná manipulace může vést k poškození baterie, které může způsobit požár. Zároveň hrozí únik nebezpečných látek, které mohou kontaminovat půdu i podzemní vody.
„U řady moderních hraček to ale není snadné ani bezpečné. Pokud je baterie do hračky vlepená, zabudovaná nebo jinak pevně uchycená, může při neodborné manipulaci dojít k jejímu poškození a v krajním případě i ke vzniku požáru. Nejbezpečnějším řešením je proto odevzdat vysloužilou elektronickou hračku jako celek do sběrného místa pro elektroodpad. V recyklačních závodech ji bezpečně rozeberou, oddělí baterie od ostatních materiálů a zajistí jejich další zpracování,“ vysvětluje Roman Tvrzník.
Recyklace šetří přírodu i energii
Zpracování elektroodpadu se provádí ve specializovaných zpracovatelských firmách, které přísně dodržují příslušné normy. Hračky jsou nejprve zbaveny nebezpečných složek a následně drceny. Moderní technologie dokážou velmi přesně oddělit jednotlivé materiály, zejména plasty, železné kovy, měď nebo hliník. Tyto suroviny se následně vracejí zpět do výrobního oběhu v rámci cirkulární ekonomiky, čímž se výrazně snižuje potřeba těžby primárních surovin a šetří se energie. Třídění má tedy přímý a hmatatelný dopad na ochranu životního prostředí.
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