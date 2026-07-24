Bezkontaktní měření emisí vozidel v hledáčku mezinárodního výzkumného týmu

Jak efektivněji odhalovat vozidla s nadlimitními emisemi a zlepšit kvalitu ovzduší ve městech? Na to našel odpověď mezinárodní projekt CARES – City Air Remote Emission Sensing. Výzkumný tým, jehož součástí byli odborníci z Technické fakulty ČZU v Praze a Fakulty strojní ČVUT, testoval moderní technologie umožňující bezkontaktní měření emisí projíždějících vozidel přímo v běžném provozu.
Projekt byl financován z programu Horizont 2020 Evropské unie a probíhal pod vedením švédského koordinátora IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Spojil 18 partnerských organizací z celé Evropy – výzkumné instituce, univerzity, města i technologické firmy. Technickou fakultu ČZU zde zastupovala Katedra vozidel a pozemní dopravy. Vědci se zaměřili na vývoj samotných technologií dálkového měření emisí, ale také na vytváření standardizované datové infrastruktury a doporučení pro jejich praktické využití při kontrole kvality ovzduší.
Emise bez zastavování vozidel
Hlavním cílem bylo vyvinout a ověřit technologie, které dokážou automaticky měřit emise projíždějících vozidel bez nutnosti jejich zastavení. Takový přístup výrazně zrychluje a zefektivňuje kontrolu skutečného stavu vozového parku ve městech a zároveň přináší přesnější data o reálných emisích v běžném provozu. Výzkumníci využívali několik různých metod – od měření pomocí zařízení umístěných přímo u vozovky až po mobilní měřicí systémy instalované ve vozidlech sledujících provoz.
„Projekt CARES ukázal, že moderní bezkontaktní měření emisí může být velmi účinným nástrojem pro města i státní správu. Díky měření v reálném provozu lze nejen získat cennou zpětnou vazbu o reálném přínosu nových technologií motorů a systémů úpravy výfukových plynů, ale i mnohem lépe identifikovat vozidla, která produkují nadměrné množství škodlivin, a efektivněji tak chránit kvalitu ovzduší i zdraví obyvatel,“ uvedl Michal Vojtíšek, který měl projekt na starosti za českou stranu.
Testování probíhalo i v Praze
Nové technologie byly testovány v Praze, Miláně a Krakově. Výzkumníci zde ověřovali funkčnost měřicích systémů v reálných podmínkách hustého městského provozu a analyzovali možnosti jejich praktického využití pro městské samosprávy i kontrolní orgány. Projekt se zaměřoval také na identifikaci konkrétních vozidel s nadměrnými emisemi a na sledování vozových parků ve velkém měřítku. Jeho součástí byly i praktické kontroly vozidel v provozu. Například v roce 2022 proběhla na dálnici D1 u Bernartic společná kontrolní akce zaměřená na kamiony s nadměrnými emisemi oxidů dusíku. Odborníci zde pomocí mobilních laboratoří a dálkového měření odhalovali nákladní vozidla s nefunkčními nebo nelegálně upravenými SCR katalyzátory, známými také jako systémy AdBlue. Na akci spolupracovali odborníci z českých i zahraničních institucí společně s Policií ČR a Centrem služeb pro silniční dopravu (předchůdce INSID).
Odhalování nelegálně upravených vozidel
Výsledky projektu ukázaly, že technologie dálkového měření dokážou efektivně identifikovat nejen vozidla s vysokými emisemi, ale také automobily s nelegálně upravenými emisními systémy. U některých nákladních vozidel totiž dochází k obcházení systému SCR pomocí takzvaných „SCR emulátorů“ nebo „šidítek“, která simulují správnou funkci systému snižujícího emise oxidů dusíku, přestože ve skutečnosti nefunguje. Taková vozidla pak mohou produkovat násobně vyšší množství škodlivin. Několik takových zařízení bylo nalezeno a Policií ČR odebráno.
Přínos pro čistší a zdravější města
Zásadním přínosem projektu CARES je možnost efektivnějšího prosazování emisních limitů a podpory opatření vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší ve městech. Silniční doprava totiž stále patří mezi významné zdroje znečištění ovzduší, zejména jemných prachových částic a oxidů dusíku. Projekt zároveň ukázal, že dálkové měření emisí může v budoucnu pomoci nejen úřadům a kontrolním orgánům, ale také spotřebitelům při rozhodování o koupi vozidel nebo při sledování skutečných dopadů dopravy na životní prostředí. „Význam projektu nespočíval pouze v samotném technologickém vývoji, ale také ve spolupráci mezi výzkumnými institucemi, městy a odborníky z praxe. Právě sdílení zkušeností a dat napříč Evropou je klíčové pro hledání účinných řešení v oblasti městské mobility a ochrany ovzduší,“ doplnil Martin Pechout z Technické fakulty ČZU.
Projekt CARES byl financován Evropskou unií v rámci programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace. Celkový rozpočet projektu přesáhl 3,4 milionu eur. Role Technické fakulty ČZU a Fakulty strojní ČVUT v projektu CARES spočívala ve spolupráci na metodice měření, hledání a zajišťování míst pro měření, a také ověřování systémů dálkového měření pomocí vozidel vybavených přenosnými zařízeními pro měření vlastních výfukových emisí. Pro ta byla využita vlastní unikátní přenosná zařízení pro měření emisí za provozu. Dálková měření jsou již nyní využívána pro stanovení a zpřesnění emisních faktorů. Využití dálkových měření pro ověření reálných přínosů nových emisních limitů a pro identifikaci vozidel s nadměrnými emisemi je zvažováno v návrhu evropské legislativy.
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