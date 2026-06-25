Na výzkum kritických technologií je připraveno 1,85 mld. korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu, která má posílit průmyslový výzkum v oblastech zásadních pro budoucí konkurenceschopnost a technologickou suverenitu Unie. Výzva se otevře 17. července 2026 a je určena všem typům podniků.
Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo vyhlášení výzvy STEP – Výzkum a vývoj kritických technologií v rámci priority STEP programu OP TAK. Žádosti bude možné podávat od 17. července 2026 do 30. září 2026 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Příjem žádostí může být ukončen dříve, pokud jejich finanční objem překročí trojnásobek alokace, nejdříve však 10. srpna 2026.
Výzva se zaměřuje na oblasti, které Evropská unie označuje jako strategické pro budoucí průmyslový rozvoj. „Evropa potřebuje posilovat svou technologickou soběstačnost a schopnost obstát v globální konkurenci. Proto podporujeme výzkum a vývoj v oblastech strategických technologií, jako jsou umělá inteligence, polovodiče, kvantové technologie, biotechnologie, čisté technologie nebo obranné systémy. Investice do těchto odvětví pomohou rozvíjet evropské hodnotové řetězce a vytvářet inovace s vysokou přidanou hodnotou pro český i evropský průmysl,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Výzva je nastavena tak, aby podporovala projekty, které mají přímý dopad na rozvoj kritických technologií nebo na posílení souvisejících hodnotových řetězců. Podporu získají pouze projekty, jejichž cíle a výstupy odpovídají prioritám platformy STEP a které prokazatelně přispívají k výzkumu a vývoji technologií označovaných jako kritické nebo k ochraně, posílení a rozvoji souvisejících evropských hodnotových řetězců.
Součástí výzvy je také zrychlený režim hodnocení pro některé projekty. „Projektům oceněným Pečetí suverenity STEP, které již prošly náročným hodnocením Evropské komise a prokázaly svou kvalitu i přínos pro cíle platformy STEP, nabízíme zjednodušený režim posouzení. V rámci takzvaného fast track hodnocení budou ověřována pouze vybraná kritéria, což umožní rychlejší a efektivnější proces hodnocení žádostí,“ řekla vrchní ředitelka Sekce fondů EU Jitka Opičková.
Podle Petra Filipiho, ředitele odboru inovativních a digitálních řešení, se výzva soustředí na projekty s významným hospodářským potenciálem nebo na projekty, které přispívají ke snižování strategických závislostí Unie. „V případě, že projekt cílí na snižování strategické závislosti, tak ta musí být jasně popsána v kontextu aktuálních strategií, politik a analýz týkajících se boje proti strategickým závislostem Unie," doplňuje Filipi.
Do výzvy se mohou zapojit malé, střední i velké podniky. Mohou žádat samostatně nebo v konsorciích s výzkumnými organizacemi. Novinkou je možnost, aby velké podniky podávaly žádosti i bez partnerů. Podpora se vztahuje na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Mezi očekávané výstupy patří prototypy, funkční vzorky, ověřené technologie nebo digitální řešení.
Míra podpory je stanovena podle velikosti podniku a typu činnosti. Malé podniky mohou získat podporu v rozmezí od 45 do 80 % způsobilých výdajů. Střední podniky mohou dosáhnout na podporu ve výši 35 až 75 %. Velké podniky mohou čerpat podporu ve výši 25 až 65 %. Výzkumné organizace mohou získat podporu až do výše 85 %. Výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 10 a 150 miliony korun. Dotace má pokrýt náklady na externí služby, osobní náklady výzkumných pracovníků a technického personálu a také materiál potřebný pro sestavení a testování výstupů projektů.
Žadatelé se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem programu OP TAK a poskytuje podporu při přípravě žádostí i administraci projektů.
Ke stažení:
- Výzva STEP - Výzkum a vývoj kritických technologií.pdf
- Produktový list.pdf
- Příloha 1 - Model hodnocení.pdf
- Příloha 2 - Pravidla pro žadatele a příjemce v OP TAK Zvláštní část.pdf
- a, Definice druhů výsledků.pdf
- b, Čestné prohlášení partnera k žádosti o platbu.docx
- c, Přílohy k oponentnímu řízení.zip
- Příloha 3 - Vymezení způsobilých výdajů.pdf
- Příloha 5 - Nepodporované kategorie CZ NACE.pdf
- Příloha 6 - Podnikatelský záměr.docx
- Příloha 6 - Tabulka rozpočtových položek.xlsx
- Příloha 7 - Formulář k DNSH.docx
- Příloha 8 - Národní RIS3 strategie: Příloha 1. Karty tematických oblastí (verze 8).pdf
- Příloha 9 - Čestné prohlášení partnera k žádosti o podporu.docx
- Příloha 10 - Čestné prohlášení partnera – výzkumné organizace k žádosti o podporu.docx
- Příloha 11 - Odvětví STEP.pdf
- Národní RIS3 strategie Příloha 3 Cíle RIS3, monitorovací indikátory a financování.pdf
- Číselník skupin oborů podle Frascati manuálu.pdf
- Výkaz projektového pracovníka.xlsx
- Stupnice TRL.pdf
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