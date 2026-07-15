Unie odložila zavedení cla na vývoz hliníkového šrotu na září

Evropská komise se rozhodla odložit plánované 15% clo na export hliníkového šrotu z EU. Opatření bylo posunuto kvůli rozdílným zájmům v sektoru.
Evropská unie zvažuje regulaci vývozu hliníkového šrotu, protože jeho export v posledním desetiletí výrazně vzrostl. Unie se tím snaží zajistit dostatečnou dostupnost této suroviny pro evropský průmysl.
Růst cen a exportu
Vzhledem k tomu, že EU dokáže pokrýt jen 52 % své poptávky po hliníku, přičemž 43 % z toho pokrývá recyklace šrotu, je šrot pro evropskou výrobu klíčový. Navíc se očekává, že do roku 2050 poptávka po hliníku poroste kvůli jeho využití v obnovitelných zdrojích energie, elektromobilitě nebo digitalizaci.
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