1/2026

Unie odložila zavedení cla na vývoz hliníkového šrotu na září

15. 7. 2026| autor: Martina Jandusová0

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zdroj: pexels

Evropská komise se rozhodla odložit plánované 15% clo na export hliníkového šrotu z EU. Opatření bylo posunuto kvůli rozdílným zájmům v sektoru.

Evropská unie zvažuje regulaci vývozu hliníkového šrotu, protože jeho export v posledním desetiletí výrazně vzrostl. Unie se tím snaží zajistit dostatečnou dostupnost této suroviny pro evropský průmysl.

Růst cen a exportu

Vzhledem k tomu, že EU dokáže pokrýt jen 52 % své poptávky po hliníku, přičemž 43 % z toho pokrývá recyklace šrotu, je šrot pro evropskou výrobu klíčový. Navíc se očekává, že do roku 2050 poptávka po hliníku poroste kvůli jeho využití v obnovitelných zdrojích energie, elektromobilitě nebo digitalizaci.

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