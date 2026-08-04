1/2026

Průmysl varuje před zpřísněním pravidel pro přepravu elektroodpadu

4. 8. 2026| autor: Martina Jandusová0

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zdroj: unsplash.com

Evropské průmyslové asociace žádají, aby režim zeleného seznamu pro některé druhy elektroodpadu zůstal zachován i po roce 2027. Varují, že zpřísnění pravidel by zpomalilo a prodražilo přepravu druhotných materiálů v rámci Unie.

Nové nařízení o přepravě odpadů (EU) 2024/1157, které je účinné od 21. května 2026, upravuje podmínky přeshraniční přepravy odpadů v rámci Unie. Do konce letošního roku zůstává v platnosti přechodné období, během něhož nejsou informace o přepravách podle článku 18 (tzv. zelený seznam) povinně předávány prostřednictvím elektronického systému DIWASS.

Od roku 2027 se ale má rozšířit povinnost předchozího písemného oznámení a souhlasu (PIC procedura) na širší skupinu odpadů, včetně elektroodpadu, který není nebezpečný. Evropské průmyslové asociace upozorňují, že tento krok může výrazně zpomalit recyklační procesy, zvýšit provozní náklady a oslabit fungování evropské cirkulární ekonomiky.

Bez přeshraniční přepravy by to nešlo

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