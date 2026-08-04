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Zástupci českých univerzit jednali na MENDELU o budoucnosti udržitelnosti ve vysokoškolském prostředí

4. 8. 2026| zdroj: MENDELU0

ChatGPT Image Aug 3, 2026, 10_22_33 AM
zdroj: chatGPT ( (AI generovaný obrázek)

Prostory Mendelovy univerzity v Brně hostily v červnu setkání platformy UNILEAD, která dlouhodobě propojuje zástupce českých vysokých škol se zájmem o rozvoj udržitelnosti a efektivní správu v akademickém prostředí. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností, diskuze nad aktuálními tématy a hledání společných metodických přístupů k řízení udržitelnosti ve vysokoškolském prostředí.

Program zahájilo neformální večerní setkání účastníků ve Vinném bistru DODNA, které vytvořilo prostor pro navázání kontaktů a výměnu zkušeností mezi zástupci jednotlivých institucí. Odborná část programu byla rozdělena do dvou tematických bloků reflektujících aktuální výzvy v oblasti udržitelnosti. Dopolední program se zaměřil na legislativní změny a jejich dopady na fungování vysokých škol. „Účastníci se seznámili s novým evropským nařízením o obalech a obalových odpadech (PPWR), které představil zástupce společnosti EKO-KOM. Na něj navázala Blanka Machová z Masarykovy univerzity prezentací aktuálních poznatků z přípravy dobrovolného rámce pro udržitelný reporting na vysokých školách,“ přiblížila Markéta Koláčková, manažerka udržitelnosti na Mendelově univerzitě.

Odpolední blok otevřela Tereza Kučerová z Vysokého učení technického v Brně diskusí o možnostech koordinovaného sběru dat zaměřených na povědomí o udržitelnosti v akademickém prostředí. Následovala odborná přednáška společnosti CI3 věnovaná problematice emisní stopy a sdílení osvědčených postupů mezi zapojenými institucemi. Závěrečná část programu nabídla prostor pro otevřenou debatu o plánovaných aktivitách platformy v nadcházejícím období, včetně příprav na Evropský týden udržitelného rozvoje, který se každoročně koná od 20. do 26. září.

Po skončení oficiální části byl pro účastníky připraven doprovodný program v podobě prohlídky Botanické zahrady a arboreta MENDELU, který nabídl příjemné zakončení celého setkání.

Platforma UNILEAD dlouhodobě přispívá k rozvoji udržitelnosti na českých vysokých školách prostřednictvím sdílení dobré praxe, tvorby společných nástrojů a posilování spolupráce napříč institucemi. Setkání v Brně opět potvrdilo, že koordinovaný přístup a otevřená komunikace jsou klíčem k efektivnímu zvládání výzev, které udržitelnost ve vysokoškolském prostředí přináší.

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