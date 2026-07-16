Vlastní cesta k udržitelnosti. Jak ji sport staví na nohy?

Často skloňované slovo udržitelnost začíná postupně pronikat i do sportovního odvětví. Florbal je jedním z příkladů, kde sesvazrozhodl dát tématu jasný rámec. Jak vypadá jeho dlouhodobá strategie udržitelnosti? Jaké jsou překážky a proč je důležitá práce s komunitou?
Na nedávné konferenci SustainSport zaměřené na udržitelnost ve sportu vystoupil Roman Urbář, která má už čtrnáct let na starosti marketingový rozvoj Českého florbalu. Právě téma udržitelnosti se pro něj postupně stalo přirozenou součástí práce.
Inspirace v zahraničí
Udržitelnost ve sportu se v Česku dlouho neřešila, přitom jde o oblast, která může mít vliv na velkou komunitu lidí. Český florbal sdružuje stovky klubů a desítky tisíc členů a zrovna to svazu dává možnost ovlivňovat vnímání i chování lidí, kteří jsou s tímto sportem spojeni. Florbal je navíc mladý sport, který není zatížený tradicí. Může si tak hledat vlastní cestu a přirozeně do ní začleňovat environmentální udržitelnost jako jednu z klíčových hodnot značky.
Právě proto začal svaz hledat způsob, jak udržitelnost uchopit v praxi. Myšlenka vznikla v letech 2018–2019, kdy se inspiroval zeměmi, které jsou v tomhle ohledu dále než naše republika. Ve Švédsku funguje velká společnost Pantamera, která se zabývá recyklací materiálů a která spojila se švédským florbalovým svazem. Společně vytvořili celoplošnou recyklační akci. V Česku není možné udělat stejný celoplošný systém jako ve Švédsku, nicméně to vedlo k myšlence, jak nakládat s plastovými sportovními pomůckami.
Mezinárodní sportovní federace postupně zavádějí požadavky v oblasti udržitelnosti na pořádání sportovních událostí. Jenomže oblast ESG je mnohem širší a nestačí se zaměřit jen na třídění odpadu, ale vyžaduje komplexní přístup. Proto bylo potřeba vytvořit vlastní strategii.
Dostat udržitelnost k lidem
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