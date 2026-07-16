Budoucnost české energetiky: 80letý provoz čeká i Jadernou elektrárnu Temelín

Po Dukovanech by i Jaderná elektrárna Temelín měla být provozována až 80 let. Stávající jaderné elektrárny tak zůstanou důležitým pilířem české energetiky, který v budoucnu doplní nové velké jaderné zdroje, malé modulární reaktory, nové obnovitelné zdroje a plynové elektrárny.
Očekávaný růst spotřeby elektřiny v celé ekonomice, rozvoj digitalizace, automatizace a umělé inteligence i elektrifikace částí průmyslu předpokládá co největší počet stabilně a bezpečné vyrobené nízkoemisní elektřiny. I proto Ministerstvo průmyslu a obchodu průběžně vyhodnocuje a aktualizuje modely vývoje spotřeby a výroby elektřiny a zapracovává je do nové podoby dlouhodobé energetické strategie. Ta nyní počítá jak s rozvojem nových bezemisních zdrojů, tak i s prodloužením provozu obou českých jaderných elektráren až na osmdesát let. Tento krok reflektuje evropské a globální trendy i vývoj české ekonomiky.
„Prodloužení provozu českých jaderných elektráren až na 80 let je logickým krokem. Předpokladem je samozřejmě udržení všech nutných bezpečnostních standardů. Spotřeba elektřiny poroste, naše jaderné elektrárny jsou v bezvadné kondici, a tak je správné se už teď pustit do investic, které dlouhodobý provoz umožní. Nic se samozřejmě nemění na tom, že pokračujeme v projektu nového jaderného zdroje v Dukovanech a budeme také budovat další jaderné i obnovitelné zdroje. České domácnosti a český průmysl potřebují čistou, cenově dostupnou a stabilně dodávanou elektřinu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Modernizace a přínosy pro český průmysl
Dlouhodobý provoz je možný jen díky tomu, že ČEZ a Česká republika mají vynikající techniky a jaderné odborníky, kteří jaderná zařízení udržují a také modernizují podle nejnovějších celosvětových poznatků a doporučení organizací jako WANO nebo MAAE. Klíčová je v tomto ohledu role SÚJB. Už nyní ČEZ do modernizace jaderných zdrojů ročně investuje vyšší jednotky miliard korun. I díky těmto zakázkám si český průmysl udržuje a rozvíjí špičkové know-how a posiluje svou pozici.
„Plán provozovat Dukovany a Temelín 80 let vychází z pečlivých ekonomických i technických analýz, na kterých jsme pracovali několik let. Znamená také velké investice a modernizační programy. Jdeme stejným směrem jako další moderní provozovatelé jaderných elektráren na světě. Samozřejmě budeme celou dobu pravidelně vyhodnocovat jak technický stav elektráren, tak i bezpečnostní a ekonomické podmínky dlouhodobého provozu,“ uvádí generální ředitel Daniel Beneš.
Bezpečnostní standardy a dlouhodobý provoz
Životnost jaderných elektráren není v Česku stanovena fixní časovou hranicí. Klíčovým kritériem je stav bezpečnostně důležitých komponent. K prodloužení provozu může dojít jen v případě, že provozovatel v pravidelných cyklech prokáže plnění všech bezpečnostních požadavků, účinné řízení stárnutí zařízení, odpovídající technický stav, efektivní systém řízení a zajištění odpovídajících finančních a lidských zdrojů. Každý jednotlivý krok i předložená hodnocení budou důsledně a detailně prověřována.“ uvádí předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek. Jednotlivé bloky Jaderné elektrárny Temelín byly uvedeny do provozu v letech 2000 a 2002. Jejich elektrický výkon ČEZ během provozu díky rozsáhlým modernizacím zvýšil z původních 1 962 MW na 2 172 MW. Podobným procesem prošla i Jaderná elektrárna Dukovany, jejíž celkový výkon vzrostl z 1760 MW na aktuálních 2048 MW.
„Temelín je pro jižní Čechy jedním ze symbolů rozvoje technického know-how a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Plán na prodloužení provozu podporujeme. Znamená pro nás jistotu, pracovní místa, zakázky pro místní podniky a jasný signál pro nové investice, které zde v dohledné době očekáváme,“ doplňuje hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Osmdesátiletý provoz předpokládá další rozsáhlé investice a modernizační programy. V Temelíně zahrnují například plánovanou výměnu generátorů, ale i dalších velkých celků, obnovu vybraných potrubních tras, armatur a elektrických prvků i aktuálně například i výměnu části řídicích a bezpečnostních systémů.
Komentáře