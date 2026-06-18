Legislativní podmínky pro provozování BPS. Stát chystá změny pro biometan i bioplynky

Biometan je jedinou technologií, která dokáže významně přispět k dekarbonizaci dopravy. Na konferenci Bioplyn a biometan 2026 to zdůraznil René Neděla, vrchní ředitel Sekce energetiky MPO.
Ve svém vystoupení představil legislativní kroky, které mají stabilizovat prostředí pro bioplynové stanice, posílit kontrolu trhu a otevřít cestu k novým formám podpory.
Biometan jako klíčový nástroj dekarbonizace
Podle Reného Neděly stojí biometan v centru klimatických cílů, protože jako jediná technologie umožňuje dekarbonizovat odběratelský sektor, zejména teplárenství a dopravu. Zatímco elektřinu lze vyrábět levněji jinými způsoby, biometan nabízí unikátní výhodu: umožňuje využít stávající plynárenskou infrastrukturu a nahradit část zemního plynu o více než 10 %.
Spotřeba zemního plynu v ČR se dnes pohybuje kolem 7 miliard m³. Díky kapacitním mechanismům a transformaci v rámci KRETu může podle MPO vzrůst o 2–3 miliardy m³, ale nepřekročí historické maximum. Infrastruktura je tedy připravena.
Biometan má navíc význam i pro veřejné zakázky, například městskou hromadnou dopravu, kde může nahradit fosilní CNG.
Podpora jen pro efektivní provozy a modernizace bez rizika sankcí
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