Výstraha před vysokými teplotami platí pro hlavní město do odvolání, platí zákaz rozdělávání ohně na rizikových místech v Praze

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) prodloužil do odvolání výstrahu pro Prahu před silnou zátěží teplem. Na území metropole platí rovněž do odvolání nařízení hl. m. Prahy č. 6/2019 týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Smogová situace byla zrušena.
Vysoké teploty a doporučení
Při silné zátěži teplem hrozí riziko přehřátí a dehydratace. Je doporučeno vyhýbat se delšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů (včetně doplňování minerálů), vyhýbat se vyšší fyzické/psychické zátěži, zejména v době maximálních teplot, větrat jen v chladnější části dne (většinou brzy ráno). V případě zdravotních problémů vyhledat lékařskou pomoc. Nenechávat děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech. Nastavovat klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř, tzn. rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C.
Aktuální informace jsou k dispozici na stránkách chmi.cz.
Zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech v Praze
Na základě výstrahy ČHMÚ týkající se rizika požárů, platí až do odvolání na území hlavního města Prahy nařízení, jež zakazuje rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.
Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.
Rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně na těchto rizikových místech je ve výjimečných případech podle nařízení možné za splnění těchto podmínek:
a) provozovatel činnosti (organizátor akce) předem vyhodnotí podmínky provozování činnosti s ohledem na místo, dobu a specifika činnosti a prokazatelně nastaví taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru;
b) provozovatel činnosti (organizátor akce) oznámí záměr provedení činnosti na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením činnosti,
c) provozovatel činnosti (organizátor akce) zajistí před zahájením činnosti asistenci jednotky požární ochrany, přičemž je povinen řídit se pokyny jejího velitele.
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