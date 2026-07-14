Novela směrnice o IPPC, novela zákona o IPPC a BAT pro kovárny a slévárny z pohledu vodního hospodářství: 2. část

V první části článku jsme hovořili o integrovaném povolení, které patří mezi nejvýznamnější dokumenty, v rámci ochrany životního prostředí v oblasti průmyslové výroby. V rámci národní legislativy se tato povolení řídí zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) (dále jen jako „zákon o IPPC“) a na evropské úrovni se tento zákon donedávna odkazoval na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Záměrně je zde uvedeno slovo donedávna, neboť v roce 2024 došlo ke změně této směrnice.
Novou směrnicí je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1785 ze dne 24. dubna 2024, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů (dále jen jako „směrnice o IPPC“). Tato změna, resp. nová směrnice by měla být do národní legislativy promítnuta dle požadavků směrnice do 1. července 2026. V návaznosti na informace od zástupců Ministerstva životního prostředí se však tento termín nestihne a novelu zákona č. 76/2002 Sb. lze očekávat předběžně až v lednu 2027.
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V této druhé části článku se zaměříme na závěry o BAT pro kovárny a slévárny, kdy jsou však řešená témata poplatná nejen také pro jiné závěry o BAT v jiných oblastech, ale také pro řešení požadavků směrnice CSRD. Závěry o BAT pro kovárny a slévárny byly aktualizovány na konci roku 2024, kdy bylo vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/2974 ze dne 29. listopadu 2024, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro kovárny a slévárny (dále jen jako „závěry o BAT“). Závěry o BAT byly v úředním věstníku EU zveřejněny dne 6. prosince 2024 a od tohoto data mají dotčené provozy 4 roky na splnění nových požadavků, tj. čas do 6. prosince 2028. V ČR se závěry o BAT týkají přibližně 50 zařízení a v následující části se podíváme na některá vybraná témata.
Směrnice o IPPC i závěry o BAT přináší řadu změn a jednou z nejvýraznějších z nich je povinnost zavedení environmentálního systému řízení, přičemž je také celkově kladen vyšší důraz na nakládání s vodami. Novinek a změn je však velké množství, a to i z pohledu vodního hospodářství, kterému se článek primárně věnuje. Proto jsou řešena pouze vybraná témata.
Celková environmentální výkonnost
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