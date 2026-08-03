Plavební stupeň Děčín vstupuje do nové etapy. Výstavba by mohla začít už v roce 2029

Česká republika posouvá přípravu jednoho ze stěžejních dopravních projektů posledních let. Ministři dopravy, životního prostředí a zemědělství při společném jednání se svými saskými protějšky potvrdili koordinovaný postup při přípravě projektu i navazujícím přeshraničním procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
Pokud bude dokončen a získá všechna potřebná povolení, mohla by výstavba začít již v roce 2029. Plavební stupeň Děčín má zajistit dlouhodobě spolehlivou splavnost Labe při zachování vysokých standardů ochrany životního prostředí. Plavební stupeň Děčín je součástí programového prohlášení vlády a strategickou investicí ČR s evropským významem. Řeší dlouhodobě problematický úsek Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem, kde nízké průtoky pravidelně omezují vodní dopravu a omezují napojení na evropskou síť vnitrozemských vodních cest a severomořské přístavy.
„Plavební stupeň Děčín je projekt, u kterého musíme skloubit dva legitimní veřejné zájmy – rozvoj strategické dopravní infrastruktury a důslednou ochranu životního prostředí. Právě proto je zásadní úzká spolupráce všech zapojených resortů i otevřený dialog s našimi německými partnery. Tato malá varianta jezu přispěje nejen ke zlepšení plavebních podmínek, ale také k lepšímu zadržování vody v krajině a díky malé vodní elektrárně také k bezemisní výrobě energie. Celkové náklady se odhadují na šest až osm miliard korun, přičemž přibližně čtvrtina této částky je určena na opatření na ochranu přírody a kompenzaci dopadů stavby na životní prostředí,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený.
Vnitrozemská vodní doprava často představuje jedinou technicky i ekonomicky vhodnou možnost přepravy těžkých strojírenských celků nebo nadrozměrných technologických zařízení na zahraničními trhy. Stabilnější splavnost tak zlepší konkurenceschopnost českých firem, podpoří rozvoj logistických řetězců a umožní spolehlivější napojení českých přístavů na evropské vodní cesty.
„Stát nesmí rezignovat na infrastrukturu jen proto, že její příprava je složitá. Naší odpovědností je hledat řešení, která obstojí po technické, právní i environmentální stránce. Přesně tak přistupujeme i k Plavebnímu stupni Děčín, tedy jako k projektu, který musí být připraven kvalitně, s respektem k přírodě a v úzké spolupráci s našimi zahraničními partnery. Jeho realizace by měla do budoucna zajistit předvídatelné podmínky splavnosti Labe v průběhu celého roku. Tím významně přispějeme k rozvoji vnitrozemské vodní dopravy v České republice, k naplňování závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy o Labi, ale také k tomu nejdůležitějšímu – vytvoření podmínek pro přesun nákladu ze silnic na ekologicky šetrnější druhy dopravy,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Plavební stupeň Děčín má zajistit minimální plavební hloubku 140 centimetrů po přibližně 345 dní v průměrném roce. Zahrnuje výstavbu pohyblivého jezu, plavební komory a malé vodní elektrárny i rozsáhlá opatření na podporu vodních ekosystémů včetně rybích přechodů a revitalizace říčních biotopů.
„Součástí budou i regulační úpravy říčního koryta, které zajistí zlepšení plavebních podmínek v úseku od státní hranice až po Plavební stupeň Děčín i v úseku od konce vzdutí až k Ústí nad Labem. Na projektu se díky dlouholeté zkušenosti se správou řeky Labe a souvisejících staveb významně podílí státní podnik Povodí Labe. Pomáhá navrhovat řešení tak, aby byla stavba bezpečná, spolehlivá a ekologická. A jeho důležitá role bude trvat i po dokončení, kdy se Plavební stupeň Děčín stane jedním z objektů soustavy už provozovaných zdymadel na labské vodní cestě. Bude například dohlížet na to, aby dílo plnilo funkci dopravní i vodohospodářskou,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Projekt nyní vstupuje do nové etapy přípravy. Po květnovém předběžném projednání záměru dokončuje Ředitelství vodních cest oznámení EIA, které bude Ministerstvu životního prostředí předloženo na podzim letošního roku. Následně bude zahájen zákonný proces posuzování vlivů na životní prostředí, jehož součástí bude také mezistátní posouzení se Spolkovou republikou Německo. Pokud budou navazující povolovací řízení pokračovat podle předpokládaného harmonogramu, mohla by výstavba Plavebního stupně Děčín začít na počátku roku 2029 a do provozu by mohl být uveden v roce 2033.
Celý projekt a harmonogram česká delegace podrobně představila na společném jednání také svým saským protějškům – ministrovi pro životní prostředí a zemědělství Georgu-Ludwigu von Breitenbuchovi a Sörenu Trillenbergerovi, státnímu tajemníkovi Svobodného státu Sasko pro oblast infrastruktury a regionálního rozvoje. Obě strany potvrdily společný postup při navazujícím přeshraničním procesu EIA.
„Sasko a Česko spojuje přání zachovat a udržitelně rozvíjet přírodní prostor Labe jako významný faktor pro zásobování vodou, ochranu přírody a druhů, dopravní trasu a říční turistiku. Je třeba tyto zájmy společně se všemi zúčastněnými stranami rozumně vyvážit. Sasko se do tohoto procesu bude i nadále zapojovat partnersky a na odborné úrovni. Doufáme, že plánovaný projekt, tedy možnost zadržovat vodu v Labi nebo ji rovnoměrněji vypouštět, bude přínosem i pro Sasko. Navrhovaná kompenzační opatření pro přírodu jsou velmi vyvážená a dobře promyšlená a jsme přesvědčeni, že přispějí také k dalšímu rozvoji dobrých přeshraničních vztahů,“ uvedl saský ministr životního prostředí a zemědělství Georg-Ludwig von Breitenbuch.
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