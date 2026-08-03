Hospodářská komora upozorňuje firmy na změnu tarifů. Rezervovaný příkon by si měly zkontrolovat ještě letos

Hospodářská komora ČR upozorňuje firmy připojené k distribuční soustavě na hladinách vysokého (VN) a velmi vysokého napětí (VVN), že se jim od 1. ledna 2027 změní způsob výpočtu regulovaných plateb za elektřinu. Podniky by si měly ještě letos spočítat individuální dopad a ověřit, zda jejich rezervovaný příkon odpovídá skutečným potřebám. Pokud kontrolu odloží, může je první faktura podle nových pravidel nepříjemně překvapit.
Změna tarifní struktury se týká přibližně 25 tisíc odběratelů na hladinách VN a VVN. Netýká se domácností a podnikatelů připojených na hladině nízkého napětí. Dosavadní platby za rezervovanou kapacitu a její případné překročení od ledna nahradí platba za rezervovaný příkon sjednaný ve smlouvě o připojení, a současně platba za maximální čtvrthodinový výkon skutečně odebraný v daném měsíci. Distributor přitom každý měsíc automaticky použije výhodnější ze dvou tarifních variant.
„První faktura v roce 2027 by neměla být okamžikem, kdy firma zjistí, že měla rezervovaný příkon nastavený jinak, než odpovídá jejímu provozu. Firmy nyní mají několikaměsíční příležitost podívat se na vlastní energetické hospodaření, vyhodnotit průběh spotřeby a hledat úspory nejen ve smlouvě, ale také v řízení provozu,“ říká viceprezidentka Hospodářské komory ČR Zuzana Krejčiříková. Dopad změny bude u každé firmy individuální. Podniky, které mají rezervovaný příkon nastavený přiměřeně skutečnému odběru, mohou ušetřit. Vyšší platba naopak hrozí zejména odběratelům, kteří dlouhodobě využívají jen malou část sjednaného příkonu.
„Cílem nové tarifní struktury je efektivnější využívání elektrizační soustavy a uvolnění kapacity, kterou někteří odběratelé dlouhodobě nevyužívají. Neznamená to ale, že by všechny firmy měly rezervovaný příkon automaticky snižovat na minimum. Jeho nastavení musí odpovídat skutečnému provozu a zohledňovat také plánovaný rozvoj, investice a možné výkonové špičky,“ doplňuje Krejčiříková.
Energetický regulační úřad (ERÚ) proto připravil oficiální kalkulačku, do níž zákazník zadá distribuční území, napěťovou hladinu, měsíční spotřebu, maximální naměřené výkony a rezervovaný příkon uvedený ve smlouvě o připojení. Nástroj porovná současnou a novou strukturu platby a upozorní také na možný prostor pro optimalizaci. Upozorňujeme, že kalkulačka pracuje se simulovanými cenami roku 2026, proto poskytuje orientační výsledek. Konečné regulované ceny pro rok 2027 stanoví ERÚ cenovým výměrem na konci listopadu. Firmy by poté měly propočet aktualizovat. S kontrolou smluvních hodnot ale není nutné čekat až na závěr roku.
Na internetu jsou dostupné také elektronické kalkulačky provozované soukromými společnostmi. Jejich výsledky Hospodářská komora neověřuje a nemůže za ně ručit. Pro základní propočet doporučuje využít oficiální kalkulačku ERÚ, která je ke stažení níže.
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