Domovní ČOV budou muset plnit stejné parametry jako velké čistírny

Směrnice o čištění městských odpadních vod přináší zásadní změny nejen pro velké čistírny, ale i pro domovní ČOV, farmaceutický a kosmetický průmysl či provozovatele kanalizací. Článek se věnuje individuálním systémům, novému způsobu financování kvartérního čištění a povinnosti energetické neutrality.
Stejná úroveň čištění
Směrnice ve výjimečných případech umožňuje použití individuálního systému čištění městských odpadních vod. Jedná se o situace, kdy by vybudování kanalizace nepřineslo žádný ekologický ani zdravotní užitek, nebylo technicky proveditelné, nebo by si vyžádalo nepřiměřeně vysoké finanční náklady.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře