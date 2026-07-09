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Domovní ČOV budou muset plnit stejné parametry jako velké čistírny

9. 7. 2026| autor: Redakce0

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zdroj: Microsoft Copilot (AI generovaný obrázek)

Směrnice o čištění městských odpadních vod přináší zásadní změny nejen pro velké čistírny, ale i pro domovní ČOV, farmaceutický a kosmetický průmysl či provozovatele kanalizací. Článek se věnuje individuálním systémům, novému způsobu financování kvartérního čištění a povinnosti energetické neutrality.

Stejná úroveň čištění

Směrnice ve výjimečných případech umožňuje použití individuálního systému čištění městských odpadních vod. Jedná se o situace, kdy by vybudování kanalizace nepřineslo žádný ekologický ani zdravotní užitek, nebylo technicky proveditelné, nebo by si vyžádalo nepřiměřeně vysoké finanční náklady.

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