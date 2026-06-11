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V Litvínově testují použití pyrolýzního oleje z odpadních plastů

11. 6. 2026| autor: Redakce0

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Skupina ORLEN Unipetrol zahájila v chemickém závodě v Litvínově provozní testování pyrolýzního oleje vyrobeného z recyklovaných plastů. Test má ověřit možnost začlenění této suroviny do výroby na etylenové jednotce jako alternativy k tradičním ropným vstupům. Jde o navazující krok na dosavadní výzkumné aktivity petrochemické skupiny v oblasti zpracování plastového odpadu.

„Součástí transformace našeho petrochemického průmyslu je postupné začleňování odpadních recyklovaných materiálů do výroby nových produktů tak, aby celý proces byl efektivní a bezpečný a aby výsledný výrobek byl kvalitativně plně srovnatelný s produkty vznikajícími tradičním způsobem,“ uvedl Zbigniew Pawłucki, místopředseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Podle společnosti jde o první průmyslové ověření zpracování pyrolýzního oleje přímo v litvínovském areálu. Test má poskytnout praktická data o tom, jak lze nové typy vstupních surovin zapojit do stávajících technologických celků.

„Testování suroviny získané z odpadních plastů na etylenové jednotce v Litvínově pro nás představuje především praktické ověření toho, jak lze nové typy vstupních surovin bezpečně a efektivně zapojit do stávajících technologických celků. Získaná data a zkušenosti jsou klíčovým předpokladem pro další rozvoj této oblasti,“ řekl Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci skupiny.

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Pyrolýzní olej vzniká tepelným rozkladem plastového odpadu, kdy se z odpadních materiálů vyrábí kapalná frakce, která se svými vlastnostmi blíží tradičním ropným surovinám. Na etylenové jednotce je pyrolýzní olej zpracováván společně se vstupními surovinami. Výsledné produkty mohou být dále využity k výrobě polymerů se stejnými vlastnostmi jako materiály vyráběné z fosilních zdrojů. Celý proces probíhá v souladu s certifikací ISCC Plus, která umožňuje deklarovat cirkulární původ části produkce metodou hmotnostní bilance.

Technologie pyrolýzy umožňuje zpracovat i plasty, které jsou obtížně recyklovatelné mechanickými metodami. Podle společnosti představuje tato cesta možnost, jak rozšířit spektrum využitelných odpadních plastů a ověřit jejich uplatnění v petrochemické výrobě.

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