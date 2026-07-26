Monitoring průmyslové ekologie | 18. - 24. 7. 2026

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MONITORING 18. - 20. 7. 2026
Ohlašovací povinnosti:
Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti k 30.6.2026
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo nové datové standardy pro vybrané ohlašovací povinnosti s účinností od 30. června 2026. Tyto standardy budou sloužit pro elektronické podávání vybraných hlášení v roce 2027.
Odpady:
Do Česka mířily kamiony s odpadem. Celníci překazili rekordní dovoz
| TN.cz |
Celníci z Plzeňského kraje, kudy prochází dálniční spojení s Německem, zadrželi za první polovinu roku rekordní množství nelegálního odpadu ze západních zemí, který měl skončit u nás. Celkem jde o více než 123 tun.
Radnice kritizují povinný svoz tříděného textilu. Likvidaci odpadu totiž musí samy financovat
| iROZHLAS.cz |
Už rok a půl platí pro obce a města povinnost umožnit lidem odevzdat tříděný textil. To, že si pak následně jednotlivé radnice musí s odpadem také poradit a často za jeho svoz a likvidaci také platit, starostové často kritizovali.
Kapacita popelnic přestává stačit. Ve městech u nich roste nepořádek
| CT24.cz |
Ve městech roste nepořádek u popelnic a sběrných kontejnerů. V Česku každý člověk minulý rok vytřídil přes devadesát kilogramů odpadu, přesto kapacita některých popelnic přestává stačit. Typicky například v české metropoli.
Ovzduší:
Prašnost v Evropě roste, potvrzuje studie v časopisu Nature
| Prumyslovaekologie.cz |
Prachové znečištění v Evropě roste a může stále výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší i zdraví obyvatel. Na tuto skutečnost upozorňuje mezinárodní studie publikovaná v renomovaném časopisu Nature.
Analytici: Úpravy povolenek uvolní tlak na průmysl, pro domácnosti nic nemění
| oEnergetice.cz |
Připravované úpravy systému emisních povolenek, které dnes představila Evropská komise, nejsou žádnou revolucí, ale spíše jen mírnou změnou. Měla by především trochu snížit tlak na průmysl, naopak pro domácnosti se nic nezmění.
Zvýšená prašnost trápí obec na Karlovarsku, může za ni výrobna steliva
| CT24.cz |
Božičany na Karlovarsku trápí zvýšená prašnost. Stojí za ní výrobna kočičího steliva, kterou provozuje společnost Sedlecký kaolin. Podnět tamních obyvatel už začala prověřovat Česká inspekce životního prostředí.
Energie:
Česko je poslední ve výrobě elektřiny z OZE v EU
| Prumyslovaekologie.cz |
Poslední statistika Eurostatu ukázala, že Česká republika byla v 1. čtvrtletí letošního roku s podílem 12,7 % výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů poslední v Evropské unii.
ERÚ varuje: Kvůli jednomu údaji ve smlouvě na energie můžete přijít o právo na její ukončení
| Prumyslovaekologie.cz |
Energetický regulační úřad upozorňuje na praktiky některých obchodníků s energiemi, které mohou spotřebitele připravit o jejich zákonná práva. Ve smlouvách se objevují nepravdivé údaje o tom, kde byly uzavřeny.
Španělsko rozšiřuje sektor datových center
| oEnergetice.cz |
Rostoucí sektor datových center ve Španělsku pohání poptávku jak po elektřině z obnovitelných zdrojů, tak po rozšiřování rozvodné sítě. Nové partnerství mezi energetickou společností a britským developerem si klade za cíl řešit obě tyto výzvy.
EU představila plán, jak z Evropy udělat první elektrokontinent na světě
| fDrive.cz |
Evropská komise spustila zásadní reformu unijní klimatické a energetické politiky – jejím hlavním pilířem je nový ambiciózní cíl výrazně posunout spotřebu energie v Evropě směrem od fosilních paliv k elektřině. Do roku 2040 by totiž měl podíl elektřiny na konečné spotřebě energie dosáhnout 46 %.
Voda:
Evropští vodaři čelí kyberútokům. Volají po posílení bezpečnosti infrastruktury
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská sdružení žádají, aby se plánované výdaje NATO na bezpečnost promítly i do ochrany kritické infrastruktury.
Evropské vodárenství v grafech: Česko vyniká nízkými ročními výdaji za vodu
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropské sdružení vodohospodářských služeb vydalo dokument porovnávající data získaná od svých členských asociací. Česká republika dodala uzavřená data z oficiálních národních materiálů za rok 2023.
Hladina jezera Most je šest centimetrů pod normálem kvůli suchu. Dalšímu poklesu brání důlní voda
| iROZHLAS.cz |
Vysoké letní teploty a déletrvající sucho mají za následek rychlejší odpařování vody z velkých vodních nádrží. Například hladina jezera Most je šest centimetrů pod normálem. Většímu poklesu brání důlní vody, které do jezera vtékají.
V Makedonii se otrávilo přes 1000 lidí, příčinou je možná říční voda ve vodovodu
| Ekolist.cz |
Více než 1000 lidí s příznaky otravy muselo ve městě Gostivar v Severní Makedonii vyhledat lékařskou pomoc. Policie má podezření, že příčinou bylo čerpání znečištěné vody z řeky přímo do městského vodovodu.
Životní prostředí:
První etapa parku Mileta v Hradci Králové bude hotova nejpozději na jaře příštího roku
| Komunalniekologie.cz |
Park u nově zrekonstruované křižovatky Mileta bude vznikat postupně mezi rodinnými domy a vznikajícím obchodním domem. Na ploše, která je v majetku města, budou provedeny náhradní výsadby.
Tisíce aut denně i nová pracovní místa. Začalo hodnocení vlivu průmyslové zóny na životní prostředí
| iROZHLAS.cz |
Příprava Strategického podnikatelského parku Cheb vstoupila do fáze hodnocení vlivu na životní prostředí. V průmyslové zóně má vzniknout závod na výrobu nákladních aut skupiny Daimler Trucks.
Plavební stupeň na Labi míří do další fáze. Stavba za miliardy by mohla začít za čtyři roky
| iROZHLAS.cz |
Stavba plavebního stupně Děčín by podle odhadů Ředitelství vodních cest mohla začít na počátku roku 2029. Do provozu by mohl být uveden v roce 2033.
Průmysl:
Brusel chce změnu povolenek. Podpoří průmysl, ale peníze musí zůstat v Unii
| SeznamZpravy.cz |
Dlouho očekávaný návrh revize systému emisních povolenek ETS1 je na světě. Komisař pro klima v něm chce vyhovět průmyslu i emisním nárokům Unie. Podle současného návrhu revize dopadne na státní kasy členských států.
Křehký dodavatelský řetězec. Polovodičový průmysl je silně provázaný a vzájemně závisí, roli hraje i Brno
| iROZHLAS.cz |
Než se samotný čip dostane do vašeho elektronického zařízení, jeho komponenty několikrát oběhnou téměř celou planetu. Z různých koutů Země pochází také specializované výrobní technologie, jejichž výpadek by znamenal problém pro celé odvětví.
Ruský plynárenský průmysl umírá doslova výbušnou smrtí. Jeho poškození je nevratné, říká expert
| Forum24.cz |
Ruský plynárenský průmysl utrpěl po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu ztráty, které bude jen velmi obtížné napravit. Ve komentáři to píše Igor Volobujev, kdysi šef komunikace společnosti Gazprom.
Průmysl potřebuje razantnější opatření, řekl Havlíček k revizi systému povolenek
| Ekolist.cz |
Evropský i český průmysl potřebuje ještě razantnější opatření, která bude vláda dál prosazovat, sdělil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček k ohlášené revizi systému emisních povolenek ETS 1. Systém se týká energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU.
MONITORING 21. 7. 2026
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